В Екатеринбурге подростка увезли в больницу после падения в автобусе

За рулем автобуса находился 55-летний мужчина со стажем вождения 34 года, его один раз штрафовали за нарушение ПДД. Он пояснил, что при начале движения услышал стук, но никто из пассажиров не попросил его остановить автобус. Уже на остановке "Буревестник" мать пострадавшей сообщила водителю о том, что ее дочь упала.

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