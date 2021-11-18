В Екатеринбурге подростка увезли в больницу после падения в автобусе

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Инцидент произошел в автобусе № "052".

В Екатеринбурге 17-летнюю девушку госпитализировали в больницу после падения в автобусе. Инцидент произошел вчера в 11.55 на улице Волгоградская в салоне автобуса №052. Он ехал по улице Ясной в сторону Бардина.

В результате дорожного инцидента 17-летнюю девушку с ушибами мягких тканей шеи госпитализировали в ДГКБ № 9. В момент происшествия в салоне находилось приблизительно 43 пассажира.

Прокомментировали инцидент в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

За рулем автобуса находился 55-летний мужчина со стажем вождения 34 года, его один раз штрафовали за нарушение ПДД. Он пояснил, что при начале движения услышал стук, но никто из пассажиров не попросил его остановить автобус. Уже на остановке "Буревестник" мать пострадавшей сообщила водителю о том, что ее дочь упала.

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