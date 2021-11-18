В Екатеринбурге подростка увезли в больницу после падения в автобусе

В Екатеринбурге 17-летнюю девушку госпитализировали в больницу после падения в автобусе. Инцидент произошел вчера в 11.55 на улице Волгоградская в салоне автобуса №052. Он ехал по улице Ясной в сторону Бардина.
В результате дорожного инцидента 17-летнюю девушку с ушибами мягких тканей шеи госпитализировали в ДГКБ № 9. В момент происшествия в салоне находилось приблизительно 43 пассажира.
За рулем автобуса находился 55-летний мужчина со стажем вождения 34 года, его один раз штрафовали за нарушение ПДД. Он пояснил, что при начале движения услышал стук, но никто из пассажиров не попросил его остановить автобус. Уже на остановке "Буревестник" мать пострадавшей сообщила водителю о том, что ее дочь упала.
- В Верхней Пышме автомобиль вынесло на остановку общественного транспорта. Машина наехала на женщину, в результате аварии она получила два перелома.
- В ДТП под Екатеринбургом погибли родители семилетнего мальчика. Сам ребенок сейчас лежит в реанимации.
- В Екатеринбурге закрылся пункт оформления ДТП.
- Получить водительские права теперь можно с 16 лет.
- Свердловская Госавтоинспекция составила антирейтинг водительских школ.
- Накануне в "Гринвиче" задержали неадекватного мужчину в одних трусах. Он бегал по торговому центру и крушил декорации (ВИДЕО).
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев