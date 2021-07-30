В Екатеринбурге школьницы станцевали на мемориале погибшим воинам: видео

Жители города разделились на два лагеря: некоторые посчитали, что площадка у памятника - общественное место, где можно отдыхать и в том числе снимать видео для социальных сетей. Главное, что девочки ничего не сломали и ничего не нарушили. А кто-то возмутился поведением школьниц.