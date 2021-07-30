В Екатеринбурге школьницы станцевали на мемориале погибшим воинам: видео

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В Екатеринбурге школьницы станцевали на мемориале погибшим в Афганистане и Чечне воинам. Один из местных жителей снял происходящее на "Черном тюльпане" (Широкая речка) на видео. Предположительно девочки записывали ролик для TikToK. Когда школьницы увидели, что их снимают, сразу же убежали.

Жители города разделились на два лагеря: некоторые посчитали, что площадка у памятника - общественное место, где можно отдыхать и в том числе снимать видео для социальных сетей. Главное, что девочки ничего не сломали и ничего не нарушили. А кто-то возмутился поведением школьниц.

Это мемориал! Пусть снимают видео на кладбище рядом с могилами своих родственников. Может в голове произойдет перемена понятий, что там, где место скорби - нет места танцам.

Написала горожанка Екатерина.

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