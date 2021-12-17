В Екатеринбурге во время погони за пьяным водителем каршеринговой авто пострадал студент

В ночь с 16 на 17 декабря Госавтоинспекция Екатеринбурга устроила погоню за пьяным водителем Volkswagen Polo. Водитель иномарки не остановился о требованию инспектора УГИБДД, он игнорировал сотрудников полиции, проезжал перекрестки на красный свет и разогнался до скорости 10 километров в час.

На улице Донбасская гонщик не справился с управлением и наехал на бордюр, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате чего 19-летний пассажир иномарки, не пристегнутый ремнем безопасности, попал в больницу с различными травмами. Автомобиль был взят в аренду и принадлежал каршеринговой компании.