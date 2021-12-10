Два фельдшера скорой помощи пострадали в ДТП в центре Екатеринбурга

Накануне в центре Екатеринбурга произошла авария с автомобилем скорой помощи Ford. Автомобиль Volvo не пропустил скорую, несмотря на то, что у нее была включена сирена и маячки. Авария произошла на перекрестке улиц Сакко и Ванцетти и Малышева. Скорая помощь двигалась по Малышева со стороны улицы Московской, от удара обе машины вынесло на тротуар рядом со светофором. Пешеходов на момент аварии там не было.