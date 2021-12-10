Два фельдшера скорой помощи пострадали в ДТП в центре Екатеринбурга

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Два фельдшера получили травмы.

Накануне в центре Екатеринбурга произошла авария с автомобилем скорой помощи Ford. Автомобиль Volvo не пропустил скорую, несмотря на то, что у нее была включена сирена и маячки. Авария произошла на перекрестке улиц Сакко и Ванцетти и Малышева. Скорая помощь двигалась по Малышева со стороны улицы Московской, от удара обе машины вынесло на тротуар рядом со светофором. Пешеходов на момент аварии там не было.

Установлено, что автомобилем Ford управлял 47-летний мужчина, имеющий водительский стаж 17 лет.

Добавили в УГИБДД Екатеринбурга.

Скорая ехала на вызов к пациенту, потерявшему сознание. Два фельдшера, 23-летняя девушка и 31-летний мужчина получили травмы. Как пояснили НАШЕЙ в УГИБДД, врачей доставили в травмпункт, где им диагностировали ушибы.

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