В Екатеринбурге таксист потерял сознание и устроил ДТП

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По предварительной информации, у него случился приступ эпилепсии.

В Екатеринбурге сегодня, 7 декабря, 59-летний водитель такси сервиса "Яндекс" потерял сознание и устроил ДТП на перекрестке Челюскинцев-Свердлова. Мужчину пришлось доставать из автомобиля, ему вызвали скорую помощь и МЧС. По предварительной информации УГИБДД, у него произошел приступ эпилепсии, а также в результате аварии он получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Водителя госпитализировали в горбольницу №36.


В ДТП также пострадали еще три легковых автомобиля среди которых Nissan Murano и Toyota Corolla. Они ехали по Челюскинцев в сторону проспекта Космонавтов, а на перекрестке навстречу им вылетело такси. Движение на месте аварии до сих пор затруднено.

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