В Екатеринбурге загорелось общежитие деревни Универсиады

Сегодня, 10 декабря, недалеко от "Екатеринбург-ЭКСПО" на стройплощадке деревни Универсиады загорелось строящееся общежитие №4. Как сообщили НАШЕЙ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 9.47. Однако его смогли потушить сами строители.
Прибывшие огнеборцы установили, что произошло возгорание в цокольном этаже здания общежития. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Возгорание потушено первичными средствами до прибытия пожарных подразделений.
Таксе в МЧС добавили, что загорелся утеплитель. В результате инцидента никто не пострадал. НАША обратилась в пресс-служу компании застройщика "Синара".
Произошло возгорание мусорного контейнера. Возгорание было потушено работниками подрядной организации до прибытия пожарных подразделений. Будет проведено служебное расследование обстоятельств происшествия.
Также НАША побывала на стройке деревни Универсиады. Показываем, как будут выглядеть общежития спортсменов, которые позже передадут студентам, а самое главное - что будет внутри Дворца водных видов спорта в НАШЕМ фоторепортаже.
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