В Екатеринбурге загорелось общежитие деревни Универсиады

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Застройщик рассказал НАШЕЙ, что именно произошло.

Сегодня, 10 декабря, недалеко от "Екатеринбург-ЭКСПО" на стройплощадке деревни Универсиады загорелось строящееся общежитие №4. Как сообщили НАШЕЙ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 9.47. Однако его смогли потушить сами строители.

Прибывшие огнеборцы установили, что произошло возгорание в цокольном этаже здания общежития. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Возгорание потушено первичными средствами до прибытия пожарных подразделений.

Уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области

Таксе в МЧС добавили, что загорелся утеплитель. В результате инцидента никто не пострадал. НАША обратилась в пресс-служу компании застройщика "Синара".

Произошло возгорание мусорного контейнера. Возгорание было потушено работниками подрядной организации до прибытия пожарных подразделений. Будет проведено служебное расследование обстоятельств происшествия.

Пояснили НАШЕЙ в компании "Синара".

Также НАША побывала на стройке деревни Универсиады. Показываем, как будут выглядеть общежития спортсменов, которые позже передадут студентам, а самое главное - что будет внутри Дворца водных видов спорта в НАШЕМ фоторепортаже.

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