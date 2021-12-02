Прокуратура нашла виноватых в тлении торфяников на окраине Екатеринбурга

Свердловская областная прокуратура нашла виноватых в тлении торфяников в Солнечном районе Екатеринбурга. Официальный ответ ведомства опубликовал в своем Facebook депутат Госдумы Дмитрий Альшевских. Оказалось, что компания ЗАО "Реконструкция", которой принадлежал участок земли с торфяниками, не соблюдала правила пожарной безопасности. Здесь не убирали мусор, сухую траву, из-за чего и произошло возгорание.
ЗАО "Реконструкция" и его генеральному директору Артему Дунаецу придется выплатить два штрафа за "Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима" общей суммой 115 тысяч рублей.
- Вспоминаем, как это было: плотный смог накрыл Екатеринбург 11 октября, но на запах гари жители Солнечного микрорайона, вблизи которого и горят торфяники, начали жаловаться еще на выходных, 9 и 10 октября. Изначально за торфяниками следили с беспилотников. Вскоре выяснилось, что площадь пожара уже составляла 120 Га. Тогда и начались работы по ликвидации тления. Часть ЕКАДа и других трасс закрыли из-за нулевой видимости, а школьников Солнечного микрорайона перевели на дистант.
- Вчера житель Екатеринбурга хотел покоптить окуней на балконе. В результате газовый баллон, на котором он и собирался готовить рыбу, взорвался.
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