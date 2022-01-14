В Свердловской области продлили QR-каникулы. Соответствующий указ сегодня, 14 января, подписал Евгений Куйвашев.
До 20 января пролонгирован срок, когда организации общественного питания, фитнес-центры, объекты розничной торговли, прачечные и химчистки, салоны красоты и парикмахерские, массажные салоны, общественные бани, солярии, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и детские лагеря дневного пребывания могут допускать посетителей без предъявления QR-кода, либо заменяющих его документов.
Кроме того, до 15 февраля люди, привитые только одним компонентов вакцины от коронавируса, смогут посещать COVID-19-free зоны.
- Главный санитарный врач Свердловской области назвал три особенности омикрон-штамма коронавируса.
- Свердловские власти рассматривают разные варианты возвращения системы QR-кодов. Один из них - вводить коды по праздникам и выходным дням, когда в торговых центрах, бутиках и ресторанах больше всего людей.
- Вскоре россиянам будут выдавать QR-коды по наличию антител в организме. Это касается и тех, кто привился иностранной вакциной.
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