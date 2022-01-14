В Свердловской области продлили QR-каникулы

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50367

Теперь официально, систему QR-кодов до 20 января возвращать не будут.

В Свердловской области продлили QR-каникулы. Соответствующий указ сегодня, 14 января, подписал Евгений Куйвашев.

До 20 января пролонгирован срок, когда организации общественного питания, фитнес-центры, объекты розничной торговли, прачечные и химчистки, салоны красоты и парикмахерские, массажные салоны, общественные бани, солярии, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и детские лагеря дневного пребывания могут допускать посетителей без предъявления QR-кода, либо заменяющих его документов.

Говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, до 15 февраля люди, привитые только одним компонентов вакцины от коронавируса, смогут посещать COVID-19-free зоны.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50367

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined