Главный свердловский санврач: "Омикрон в шесть раз заразнее штамма дельта"

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Глава Роспотребнадзора назвал особенности нового штамма коронавируса.

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сегодня, 11 января, назвал особенности омикрон-штамма коронавируса.

  • Во-первых, он в шесть раз заразнее штамма дельта, а срок инкубации вируса снизился до 2-3 дней.
  • Во-вторых, омикрон-штамм протекает легче, однако из-за того, что он заражает большее количество людей, нагрузка на больницы увеличивается.
  • В-третьих, существующие вакцины от коронавируса эффективны для борьбы с новым штаммом. Привитые люди, как правило, переносят омикрон-штамм коронавируса бессимптомно.

Мы последние 8 недель видим снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, это результат тех мер, чтоб были введены осенью в Свердловской области. Последнюю неделю темпы снижения заболеваемости существенно замедлились. По состоянию на сегодня в Свердловской области новый штамм не выявлялся.

Добавил Дмитрий Козловских.

В Свердловской области для тех, кто потенциально может являться разносчиком омикрон-штамма COVID-19 открыли обсерватор. Все туристы, вернувшиеся из Южной Африки и граничащих с ней стран, а также Гонконга, обязаны находиться в обсерваторе две недели. Накануне двух жителей Екатеринбурга суд обязал пройти двухнедельную изоляцию в обсерваторе. Дмитрий Козловских пояснил, что сейчас туристы из ЮАР чувствуют себя хорошо, они ежедневно тестируются на наличие коронавирусной инфекции.

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