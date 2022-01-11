В Свердловской области для тех, кто потенциально может являться разносчиком омикрон-штамма COVID-19 открыли обсерватор. Все туристы, вернувшиеся из Южной Африки и граничащих с ней стран, а также Гонконга, обязаны находиться в обсерваторе две недели. Накануне двух жителей Екатеринбурга суд обязал пройти двухнедельную изоляцию в обсерваторе . Дмитрий Козловских пояснил, что сейчас туристы из ЮАР чувствуют себя хорошо, они ежедневно тестируются на наличие коронавирусной инфекции.

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