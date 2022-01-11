Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сегодня, 11 января, назвал особенности омикрон-штамма коронавируса.
- Во-первых, он в шесть раз заразнее штамма дельта, а срок инкубации вируса снизился до 2-3 дней.
- Во-вторых, омикрон-штамм протекает легче, однако из-за того, что он заражает большее количество людей, нагрузка на больницы увеличивается.
- В-третьих, существующие вакцины от коронавируса эффективны для борьбы с новым штаммом. Привитые люди, как правило, переносят омикрон-штамм коронавируса бессимптомно.
Мы последние 8 недель видим снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, это результат тех мер, чтоб были введены осенью в Свердловской области. Последнюю неделю темпы снижения заболеваемости существенно замедлились. По состоянию на сегодня в Свердловской области новый штамм не выявлялся.
В Свердловской области для тех, кто потенциально может являться разносчиком омикрон-штамма COVID-19 открыли обсерватор. Все туристы, вернувшиеся из Южной Африки и граничащих с ней стран, а также Гонконга, обязаны находиться в обсерваторе две недели. Накануне двух жителей Екатеринбурга суд обязал пройти двухнедельную изоляцию в обсерваторе. Дмитрий Козловских пояснил, что сейчас туристы из ЮАР чувствуют себя хорошо, они ежедневно тестируются на наличие коронавирусной инфекции.
- Свердловские власти рассматривают разные варианты возвращения системы QR-кодов. Один из них - вводить коды по праздникам и выходным дням, когда в торговых центрах, бутиках и ресторанах больше всего людей.
- Вскоре россиянам будут выдавать QR-коды по наличию антител в организме. Это касается и тех, кто привился иностранной вакциной.
- Известный блогер Илья Варламов раскритиковал отмену системы QR-кодов на Урале.
- Теперь всем привитым от коронавируса в Екатеринбургских торговых центрах будут дарить сертификат в тренажерный зал.
- Родителей школьников уже начали опрашивать на предмет согласия на COVID-вакцинацию.
- Обязательную вакцинацию расширили и на студентов.
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