Илья Варламов раскритиковал временную отмену QR-кодов в свердловских ТЦ

Известный блогер и урбанист Илья Варламов раскритиковал отмену QR-кодов в торговых центрах Свердловской области на период Новогодних праздников. Своей позицией он поделился накануне в новом выпуске своего шоу "Че происходит". Он считает, что принятое решение неразумно в связи с появлением нового штамма коронавируса.

Он прокомментировал и отмену QR-кодов на самолетах и междугородних автобусах на Камчатке. Здесь данная мера просуществовала меньше месяца. Коды отменили ввиду значимости перевозок в предновогодний период.