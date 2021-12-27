Илья Варламов раскритиковал временную отмену QR-кодов в свердловских ТЦ

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Как и небоскреб в виде гитары, а вот "Трибуна поэта" в клетке ему пришлась по душе.

Известный блогер и урбанист Илья Варламов раскритиковал отмену QR-кодов в торговых центрах Свердловской области на период Новогодних праздников. Своей позицией он поделился накануне в новом выпуске своего шоу "Че происходит". Он считает, что принятое решение неразумно в связи с появлением нового штамма коронавируса.


Он прокомментировал и отмену QR-кодов на самолетах и междугородних автобусах на Камчатке. Здесь данная мера просуществовала меньше месяца. Коды отменили ввиду значимости перевозок в предновогодний период.

Правильно! Особенно актуально сейчас в преддверии новой волны из-за штамма "Омикрон". Главное не испортить людям настроение перед Новым годом. Больницы потом как-нибудь сами разберутся, кого положить в коридор и где складывать тела в черных пакетах.

Заявил Илья Варламов.
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Илья Варламов также оценил арт-объект "Трибуна поэта" в парке имени Маяковского. Напомним, вскоре после ее открытия трибуну обнесли забором для безопасности граждан. Кроме того, блогера заинтересовал небоскреб в виде гитары, который планируют построить недалеко от БЦ "Высоцкий". Проект он, как урбанист, категорически не одобряет.

Теперь там решили построить откровенного уродца причем прямо в центре города. В нем не было бы ничего плохого, если бы здание не было в форме гитары. Как только архитектор отбрасывает реальность и начинает рисовать дом-гитару... это вообще не архитектура, а детское творчество, это профанация.

Говорит блогер.

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