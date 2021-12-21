Детскую вакцину от COVID-19 включили в национальный календарь прививок России

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Поясняем, станет ли вакцинация детей обязательной.

Детскую вакцину от коронавируса "Спутник M" включили в национальный календарь прививок. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ опубликовали на портале правовой информации. Напомним, прививать этой вакциной планируется подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Так, вакцинация в Екатеринбурге будет проходить прямо в школах, как и вакцинация от сезонного гриппа. Начнется прививочная компания после Нового года.


В документе отмечается, что детей будут прививать по эпидемическим показаниям исключительно при наличии письменного согласия одного из родителей (или законного представителя ребенка). Эту возрастную группу отнесли к третьему уровню приоритета вакцинации наравне со студентами, которых в Свердловской области накануне обязали поставить прививку от COVID-19. Для примера, к первой группы необходимости вакцинации отнесли пенсионеров старше 60 лет (для них в нашем регионе тоже введена обязательная вакцинация), врачей, педагогов и людей с хроническими заболеваниями.


Детская вакцина "Спутник M" -аналогична вакцине "Спутник V", с разницей лишь в том, что для подростков препарат разбавили в пять раз. Иммунолог объяснил, почему прививать детей - необходимо.

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