В Свердловской области пенсионеров обязали прививаться от коронавируса

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сегодня, 26 ноября, подписал изменения в постановлении об обязательной вакцинации от коронавируса. Теперь поставить прививку обязаны лица старше 60 лет. Срок - до 27 декабря 2021 года первым компонентом и до 27 января 2022 года - вторым компонентом.
Работодатели указанных сфер деятельности должны рассмотреть вопрос об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки – с 15 декабря 2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации – с 16 января 2022 года.
Постановление не распространяется на граждан, имеющих медицинский отвод от прививки против новой коронавирусной инфекции или переболевших в последние 6 месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания COVID-19.
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