Свердловским студентам младше 18 лет разрешили ходить в ТЦ, но в вузах вводят QR-коды

Кроме того, теперь люди, поставившие один компонент вакцины смогут посещать COVID-free зоны до 15 января 2022 года, а не до 1 декабря 2021. При этом самоизоляции для непривитых, как в ХМАО, вводить не планируется.

Тем временем больницы региона постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи. Освобождается еще 2,5 тысячи коек, ранее занятых "ковидными" пациентами. Среди учреждений горбольница №36, №3, №40, Областная детская клиническая больница.

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