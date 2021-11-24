Свердловским студентам младше 18 лет разрешили ходить в ТЦ, но в вузах вводят QR-коды

Свердловским студентам младше 18 лет разрешили посещать торговые центры, для этого молодым людям нужно будет показать студенческий билет (соответствующий документ накануне подписал Евгений Куйвашев). При этом, в вузах региона постепенно начали вводить QR-коды. Сегодня, 24 ноября, об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.
Сегодня многие высшие учебные заведения вводят QR-кодирование в досуговые центры, бассейны. Это решение принимается руководителем вузов. Я знаю, что эти вопросы прорабатываются нашим лекторским сообществом. И многие высшие учебные заведения уже купили оборудование для QR-кодирования.
Кроме того, теперь люди, поставившие один компонент вакцины смогут посещать COVID-free зоны до 15 января 2022 года, а не до 1 декабря 2021. При этом самоизоляции для непривитых, как в ХМАО, вводить не планируется.
Тем временем больницы региона постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи. Освобождается еще 2,5 тысячи коек, ранее занятых "ковидными" пациентами. Среди учреждений горбольница №36, №3, №40, Областная детская клиническая больница.
- Многие вузы перешли на дистант. А в УрФУ и вовсе со студентов начали требовать QR-коды.
- Оперштаб разрешил мэрии Екатеринбурга не вводить QR-коды на ледовом городке.
- Свердловские власти проанализируют опыт Татарстана для принятия решения о введении QR-кодов на общественном транспорте.
- После введения QR-кодов в регионе темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев