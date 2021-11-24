Свердловским студентам младше 18 лет разрешили ходить в ТЦ, но в вузах вводят QR-коды

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Сейчас руководители учреждений покупают необходимое оборудование.

Свердловским студентам младше 18 лет разрешили посещать торговые центры, для этого молодым людям нужно будет показать студенческий билет (соответствующий документ накануне подписал Евгений Куйвашев). При этом, в вузах региона постепенно начали вводить QR-коды. Сегодня, 24 ноября, об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

Сегодня многие высшие учебные заведения вводят QR-кодирование в досуговые центры, бассейны. Это решение принимается руководителем вузов. Я знаю, что эти вопросы прорабатываются нашим лекторским сообществом. И многие высшие учебные заведения уже купили оборудование для QR-кодирования.

Пояснил Павел Креков.

Кроме того, теперь люди, поставившие один компонент вакцины смогут посещать COVID-free зоны до 15 января 2022 года, а не до 1 декабря 2021. При этом самоизоляции для непривитых, как в ХМАО, вводить не планируется.


Тем временем больницы региона постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи. Освобождается еще 2,5 тысячи коек, ранее занятых "ковидными" пациентами. Среди учреждений горбольница №36, №3, №40, Областная детская клиническая больница.

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