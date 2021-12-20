В Екатеринбурге за прививку от коронавируса подарят сертификат в фитнес-зал

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Бесплатно ходить на тренировки можно будет аж целую неделю.

В Екатеринбурге за прививку от коронавируса уральцам подарят сертификат в фитнес-зал. Об этом НАШЕЙ сегодня, 20 декабря, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Акция начнется с 22 декабря. Сертификаты получат те, кто поставит прививку в одном из десяти торговых центров, где работают прививочные кабинеты.

Близятся праздничные дни, когда будет немало радостных встреч с большим количеством людей, в том числе с пожилыми родственниками. Прививка против COVID-19 поможет минимизировать риски заражения и тяжесть последствий в случае заболевания.

отметил Главный эпидемиолог Урала Александр Харитонов.

Поставить прививку от коронавируса можно в 18 больницах города, 14 мобильных пунктах вакцинации. С 20 до 26 декабря привиться можно в:

  • Цирк Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 43) с 10.00 до 18.00 (после 24 декабря пункт вакцинации здесь уйдет на каникулы).
  • ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) с 10.00 до 19.00.
  • ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) с 10.00 до 19.00.
  • ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) с 10.00 до 19.00.
  • ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) с 9.00 до 19.00.
  • Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) с 9.00 до 19.00.
  • ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) с 10.00 до 19.00.
  • ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) с 12.00 до 17.00.
  • Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) с 10.00 до 18.00.
  • Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) с 10.00 до 18.00.
  • ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) с 12.00 до 18.00.
  • СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) – 21 и 23 декабря с 11.00 до 14.00.
  • ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) с 15.00 до 19.00.
  • ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – 25 декабря с 10.00 до 16.00.

Не забудьте взять с собой паспорт, полис, ОМС, СНИЛС.

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