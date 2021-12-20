В Екатеринбурге за прививку от коронавируса подарят сертификат в фитнес-зал

В Екатеринбурге за прививку от коронавируса уральцам подарят сертификат в фитнес-зал. Об этом НАШЕЙ сегодня, 20 декабря, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Акция начнется с 22 декабря. Сертификаты получат те, кто поставит прививку в одном из десяти торговых центров, где работают прививочные кабинеты.
Близятся праздничные дни, когда будет немало радостных встреч с большим количеством людей, в том числе с пожилыми родственниками. Прививка против COVID-19 поможет минимизировать риски заражения и тяжесть последствий в случае заболевания.
Поставить прививку от коронавируса можно в 18 больницах города, 14 мобильных пунктах вакцинации. С 20 до 26 декабря привиться можно в:
- Цирк Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 43) с 10.00 до 18.00 (после 24 декабря пункт вакцинации здесь уйдет на каникулы).
- ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) с 10.00 до 19.00.
- ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) с 10.00 до 19.00.
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) с 10.00 до 19.00.
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) с 9.00 до 19.00.
- Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) с 9.00 до 19.00.
- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) с 10.00 до 19.00.
- ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) с 12.00 до 17.00.
- Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) с 10.00 до 18.00.
- Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) с 10.00 до 18.00.
- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) с 12.00 до 18.00.
- СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) – 21 и 23 декабря с 11.00 до 14.00.
- ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) с 15.00 до 19.00.
- ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – 25 декабря с 10.00 до 16.00.
Не забудьте взять с собой паспорт, полис, ОМС, СНИЛС.
- В "Телеклубе" привитым горожанам дают скидки на концерты. А вот в Гринвиче дарили билеты в кино, а еще можно было получить два билета в зоопарк и скидку на театральные представления. Впервые подобную акции начали в цирке, а вот мили для путешественников можно получить до сих пор.
- Теперь обязательную вакцинацию расширили и на студентов.
- Среди заболевших омикрон-штаммов россиян привиты от коронавируса были 68%.
- Вскоре россиянам будут выдавать QR-коды по наличию антител в организме. Это касается и тех, кто привился иностранной вакциной.
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