В Екатеринбурге за прививку от коронавируса подарят сертификат в фитнес-зал

Поставить прививку от коронавируса можно в 18 больницах города, 14 мобильных пунктах вакцинации. С 20 до 26 декабря привиться можно в:

Цирк Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 43) с 10.00 до 18.00 (после 24 декабря пункт вакцинации здесь уйдет на каникулы).

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) с 10.00 до 19.00.

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) с 10.00 до 19.00.

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) с 10.00 до 19.00.

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) с 9.00 до 19.00.

Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) с 9.00 до 19.00.

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) с 10.00 до 19.00.

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) с 12.00 до 17.00.

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) с 10.00 до 18.00.

Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) с 10.00 до 18.00.

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) с 12.00 до 18.00.

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) – 21 и 23 декабря с 11.00 до 14.00.

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) с 15.00 до 19.00.

ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – 25 декабря с 10.00 до 16.00.

Не забудьте взять с собой паспорт, полис, ОМС, СНИЛС.

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