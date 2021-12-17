В Екатеринбургском цирке закрывается пункт вакцинации

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Напоминаем вам, что он будет работать только до 24 декабря.

В Екатеринбургском цирке закрывается пункт вакцинации. Одно из самых популярных мест, где горожане могли поставить прививку от коронавируса, закроется 24 декабря. Как ранее рассказывала директор цирка Тамара Бортникова, на это решение пришлось пойти из-за большого количества новых программ и представлений. Пункт вакцинации проработал в уральской столице с 26 мая. Несколько месяцев взамен на прививку горожане получали бесплатный билет в цирк. Раздавать их перестали 12 декабря.

— Если будет необходимость, пункт вакцинации после 9 января свою работу продолжит, — говорила Татьяна Бортникова.

За все время работы пункта здесь вакцинировалось больше 10 тысяч человек. Кроме цирка, в Екатеринбурге поставить прививку можно в:

  • ТРЦ "VEER Mall" (пр. Космонавтов, 108Д).
  • Пункт вакцинации в ЖК на ул. Мехренцева, 38.
  • ТРК "Глобус" (ул. Щербакова, 4).
  • ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41).
  • ТЦ "Белка" (пр. Космонавтов, 86).
  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – 29 октября с 9.00 до 18.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00.
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87).
  • ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5).
  • Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт).
  • ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50).
  • ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45).
  • ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17).
  • ТРЦ "Кировский" (пер. Сиреневый бульвар, 2).
  • СМК "АСТРАМЕД-МС" (ул. 8 Марта, 37).
  • Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж).

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