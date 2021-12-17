В Свердловской области студентов обязали вакцинироваться от коронавируса

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Это касается всех студентов, старше 18 лет.

В Свердловской области студентов обязали вакцинироваться от коронавируса. Новое постановление сегодня, 17 декабря, подписал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Указ касается всех студентов, старше 18 лет.

В соответствии с Постановлением от 17.12.2021 года № 05-24/5, учащиеся вузов старше 18 лет должны поставить первый компонент прививки в срок до 1 февраля 2022 года, второй компонент – до 1 марта 2022 года.

Сообщили НАШЕЙ в пресс-службе Роспотребнадзора.

Санврачи добавили, что постановление не распространяется на граждан с медицинским отводом от вакцинации и тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в последние полгода. До этого обязательную вакцинацию распространили и на пенсионеров.

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