В Свердловской области отменили QR-коды, а ресторанам разрешили работать по ночам

Наши меры по борьбе с коронавирусом показывают свою эффективность. Все вместе — прививки, маски, зоны COVID-free — сработали на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей. Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в которых все меньше случаев болезни, — лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код. Еще одно решение — с завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR. Мы продолжим постоянно следить за ситуацией с COVID-19. И в случае ее ухудшения вынуждены будем вернуть ограничения досрочно.