В Свердловской области отменили QR-коды, а ресторанам разрешили работать по ночам

1
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50206

Это новогодний подарок от Евгения Куйвашева.

В Свердловской области с 22 декабря отменяют QR-коды, а ресторанам разрешили работать по ночам. Это лишь временное послабление режима COVID-free. Такой новогодний подарок сделал жителям региона Евгений Куйвашев. Все вернется на свои места уже 20 января и даже раньше, если заболеваемость в регионе снова вырастет. Губернатор написал об этом сегодня, 21 декабря, в своем Instagram.

Наши меры по борьбе с коронавирусом показывают свою эффективность. Все вместе — прививки, маски, зоны COVID-free — сработали на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей. Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в которых все меньше случаев болезни, — лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код. Еще одно решение — с завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR. Мы продолжим постоянно следить за ситуацией с COVID-19. И в случае ее ухудшения вынуждены будем вернуть ограничения досрочно.

Написал губернатор в своем Instagram.

При этом, QR-коды в ресторанах и других COVID-free зонах проверять все еще будут.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50206

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined