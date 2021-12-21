В Свердловской области отменили QR-коды, а ресторанам разрешили работать по ночам

В Свердловской области с 22 декабря отменяют QR-коды, а ресторанам разрешили работать по ночам. Это лишь временное послабление режима COVID-free. Такой новогодний подарок сделал жителям региона Евгений Куйвашев. Все вернется на свои места уже 20 января и даже раньше, если заболеваемость в регионе снова вырастет. Губернатор написал об этом сегодня, 21 декабря, в своем Instagram.
Наши меры по борьбе с коронавирусом показывают свою эффективность. Все вместе — прививки, маски, зоны COVID-free — сработали на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей. Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в которых все меньше случаев болезни, — лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код. Еще одно решение — с завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR. Мы продолжим постоянно следить за ситуацией с COVID-19. И в случае ее ухудшения вынуждены будем вернуть ограничения досрочно.
При этом, QR-коды в ресторанах и других COVID-free зонах проверять все еще будут.
- Еще один подарок! Теперь всем привитым от коронавируса в Екатеринбургских торговых центрах будут дарить сертификат в тренажерный зал.
- Детскую вакцину от коронавируса включили в календарь национальных прививок. Объясняем, что это значит.
- Обязательную вакцинацию расширили и на студентов.
- Среди заболевших омикрон-штаммов россиян привиты от коронавируса были 68%.
- Вскоре россиянам будут выдавать QR-коды по наличию антител в организме. Это касается и тех, кто привился иностранной вакциной.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев