С родителей свердловских школьников начали брать согласия о COVID - вакцинации

Подобным образом медики готовятся к сезонной вакцинации от гриппа. Опросы делаются по инициативе руководителей конкретных учебных заведений. Напомним, с 15 лет ребенок может сам решать, ставить ли ему ту или иную прививку. Вакцину "Спутник M" включили в календарь национальных прививок. Тем не менее, подчеркнул Павел Креков, вакцинация будет исключительно добровольная. Напомним, прививать этой вакциной планируется подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Так, вакцинация в Екатеринбурге будет проходить прямо в школах. Начнется прививочная компания после Нового года.

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