С родителей свердловских школьников начали брать согласия о COVID - вакцинации. Сегодня, 28 декабря, вице-губернатор Павел Креков объяснил, зачем школы начали собирать информацию о согласии родителей на прививку их детей. Это требуется для того, чтобы медики могла представить объем предстоящей работы. Пока что никаких поручений от властей школы не получали.
Никаких централизованных указаний не было. Механизм вакцинации всем хорошо известен. Необходимо заранее поинтересоваться, сколько детей имеют согласия на вакцинацию, чтобы потом медицинский работник представлял объем работы. В этом вопросе нет ничего противозаконного и вредного.
Подобным образом медики готовятся к сезонной вакцинации от гриппа. Опросы делаются по инициативе руководителей конкретных учебных заведений. Напомним, с 15 лет ребенок может сам решать, ставить ли ему ту или иную прививку. Вакцину "Спутник M" включили в календарь национальных прививок. Тем не менее, подчеркнул Павел Креков, вакцинация будет исключительно добровольная. Напомним, прививать этой вакциной планируется подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Так, вакцинация в Екатеринбурге будет проходить прямо в школах. Начнется прививочная компания после Нового года.
- Обязательную вакцинацию расширили и на студентов.
- Среди заболевших омикрон-штаммов россиян привиты от коронавируса были 68%.
- Вскоре россиянам будут выдавать QR-коды по наличию антител в организме. Это касается и тех, кто привился иностранной вакциной.
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