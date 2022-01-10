Двух вернувшихся из ЮАР жителей Екатеринбурга принудительно поместили в обсерватор. Они вернулись в уральскую столицу 6 января, но от поездки в обсерватор сразу же отказались. По решению уральского Роспотребнадзора двум туристам еще 7 января вынесли предписание о понуждении к выполнению санитарно-профилактических мер. 8 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал изолировать граждан на 14 дней (то есть до 19 января) в обсерватор на базе санатория "Обуховский".