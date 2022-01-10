Двух вернувшихся из ЮАР жителей Екатеринбурга принудительно поместили в обсерватор. Они вернулись в уральскую столицу 6 января, но от поездки в обсерватор сразу же отказались. По решению уральского Роспотребнадзора двум туристам еще 7 января вынесли предписание о понуждении к выполнению санитарно-профилактических мер. 8 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал изолировать граждан на 14 дней (то есть до 19 января) в обсерватор на базе санатория "Обуховский".
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача России №32 от 4.12.2021, граждане, вернувшиеся из стран Африки и Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания, вызванные новым штаммом новой коронавирусной инфекции, должны соблюдать режим изоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ и проходить обязательное лабораторное обследование. В Свердловской области для соблюдения такими гражданами режима самоизоляции подготовлен обсерватор на базе санатория «Обуховский».
Напомним, ранее в Свердловской области открыли обсерватор для туристов, вернувшихся их потенциально опасных стран, где активно распространяется омикрон штамм коронавируса. Среди них ЮАР, Ботсвана, Гонконг, Зимбабве, Мозамбик, Китай, Мадагаскар, Великобритания, Танзания и другие страны. В России уже вывили несколько случаев заражения более опасным штаммом коронавируса омикрон. Оказалось, что многие из заболевших были привиты от коронавируса.
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