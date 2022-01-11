Свердловские власти: QR-коды будут возвращать в выходные дни и праздники

Вероятнее всего, мы вышли на плато по снижению заболеваемости. Мы находимся накануне прихода нового штамма омикрон. Мы должны к этому готовиться. Нам нужно вакцинировать 500 тысяч человек повторно. Мы будем отслеживать ситуацию по заболеваемости буквально каждый день. Не могу дать однозначный ответ в данном случае. Как минимум, мы вернемся к варианту сочетания работы учреждений по QR-кодам. Возможен максимум, то есть полное восстановление системы QR-кодов, а также когда когда в выходные дни и дни скопления людей будут вводить QR- кодирование. Решение будет принято в ближайшие дни.