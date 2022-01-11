Свердловские власти: QR-коды будут возвращать в выходные дни и праздники

Сегодня, 11 января, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков пояснил, вернут ли власти систему QR-кодов в регионе. Однозначного решения на данный момент не принято, но рассматривается один из вариантов - возвращать коды на протяжение выходных дней и дней массового скопления людей (или праздников). Окончательное решение по QR-кодам будет принято после 15 января.
Вероятнее всего, мы вышли на плато по снижению заболеваемости. Мы находимся накануне прихода нового штамма омикрон. Мы должны к этому готовиться. Нам нужно вакцинировать 500 тысяч человек повторно. Мы будем отслеживать ситуацию по заболеваемости буквально каждый день. Не могу дать однозначный ответ в данном случае. Как минимум, мы вернемся к варианту сочетания работы учреждений по QR-кодам. Возможен максимум, то есть полное восстановление системы QR-кодов, а также когда когда в выходные дни и дни скопления людей будут вводить QR- кодирование. Решение будет принято в ближайшие дни.
На данный момент коллективный иммунитет от всего населения Свердловской области составляет около 65%. В наличии региона есть 20% свободного коечного фонда.
- Накануне двух жителей Екатеринбурга суд обязал пройти двухнедельную изоляцию в обсерваторе. Они прилетели из ЮАР и могут быть разносчиками омикрон штамма COVID-19.
- Вскоре россиянам будут выдавать QR-коды по наличию антител в организме. Это касается и тех, кто привился иностранной вакциной.
- Известный блогер Илья Варламов раскритиковал отмену системы QR-кодов на Урале.
- Теперь всем привитым от коронавируса в Екатеринбургских торговых центрах будут дарить сертификат в тренажерный зал.
- Родителей школьников уже начали опрашивать на предмет согласия на COVID-вакцинацию.
- Обязательную вакцинацию расширили и на студентов.
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