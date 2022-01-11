Свердловские власти: QR-коды будут возвращать в выходные дни и праздники

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Это один из вариантов развития событий.

Сегодня, 11 января, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков пояснил, вернут ли власти систему QR-кодов в регионе. Однозначного решения на данный момент не принято, но рассматривается один из вариантов - возвращать коды на протяжение выходных дней и дней массового скопления людей (или праздников). Окончательное решение по QR-кодам будет принято после 15 января.

Вероятнее всего, мы вышли на плато по снижению заболеваемости. Мы находимся накануне прихода нового штамма омикрон. Мы должны к этому готовиться. Нам нужно вакцинировать 500 тысяч человек повторно. Мы будем отслеживать ситуацию по заболеваемости буквально каждый день. Не могу дать однозначный ответ в данном случае. Как минимум, мы вернемся к варианту сочетания работы учреждений по QR-кодам. Возможен максимум, то есть полное восстановление системы QR-кодов, а также когда когда в выходные дни и дни скопления людей будут вводить QR- кодирование. Решение будет принято в ближайшие дни.

Пояснил Павел Креков.

На данный момент коллективный иммунитет от всего населения Свердловской области составляет около 65%. В наличии региона есть 20% свободного коечного фонда.

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