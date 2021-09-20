В свердловской полиции оценили проведение выборов

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Всех участников осматривали с помощью металлоискателей.

Свердловская полиция оценила проведение выборов в регионе, которые проходили с 17 до 19 сентября. Как сегодня, 20 сентября, сообщил НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, грубых нарушений законодательства допущено не было. Всех участников выборов осматривали при помощи металлоискателей в целях антитеррористической безопасности.

Всего задействовалось 13164 представителей МВД, 500 курсантов УрЮИ МВД России, 2252 сотрудника ЧОП и 503 члена ДНД. На случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв сил средств, но, к счастью, он не потребовался. В понедельник, 20 сентября, начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков на селекторном совещании выразил благодарность личному составу, который задействовался в этот период для безопасности граждан.

Отметил Валерий Горелых.

Полиция находилась на всех 2486 избирательных участках, которые разместили на 2060 объектах и еще 38 участках временного пребывания избирателей - круглосуточно.

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