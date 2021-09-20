Три девушки из Екатеринбурга борются за звание "Мисс Офис-2021" на международном конкурсе красоты. Наши уралочки уже прошли в полуфинал. К участницам есть ряд требований: девушкам должно быть от 20 до 35 лет, они могут работать юристами, пресс-секретарями, экономистами, бухгалтерами... то есть должны работать в офисе.

Участвует в конкурсе 33-летняя екатеринбурженка Ирина Мягель, она работает в компании "Галамарт" маркетологом, закончила Омский госуниверситет имени Ф.М. Достоевского. О себе пишет: "Делай все, что в твоих силах, и будь что будет". Кроме того, девушки играет в большой теннис и бегает по утрам, а также занимается вокалом.

Еще в конкурсе принимает участие 28-летняя Екатерина Сергеева, она руководит отделом развития в ООО "Агролессервис" и закончила УрГУПС. Ее девиз по жизни: "Мечты не работают, пока не работаешь ты". В свободное время занимается кроссфитом и другими видами спорта.