Три девушки из Екатеринбурга борются за звание "Мисс Офис-2021" на международном конкурсе красоты. Наши уралочки уже прошли в полуфинал. К участницам есть ряд требований: девушкам должно быть от 20 до 35 лет, они могут работать юристами, пресс-секретарями, экономистами, бухгалтерами... то есть должны работать в офисе.
Участвует в конкурсе 33-летняя екатеринбурженка Ирина Мягель, она работает в компании "Галамарт" маркетологом, закончила Омский госуниверситет имени Ф.М. Достоевского. О себе пишет: "Делай все, что в твоих силах, и будь что будет". Кроме того, девушки играет в большой теннис и бегает по утрам, а также занимается вокалом.
Еще в конкурсе принимает участие 28-летняя Екатерина Сергеева, она руководит отделом развития в ООО "Агролессервис" и закончила УрГУПС. Ее девиз по жизни: "Мечты не работают, пока не работаешь ты". В свободное время занимается кроссфитом и другими видами спорта.
Кроме нее из Екатеринбурга за титул борется 25-летняя Евгения Деревянкина, работающая HR-менеджером (прим. по подбору персонала) в "Сима-Ленде". У нее два высших образования, она закончила УрГЭУ и УрФУ, а главным в людях считает уникальность: "Иду к своей цели через добро и искреннее желание", говорит Евгения. С самого детства она занимается танцами, поэтому участвует в большинстве флешмобах компании.
Девушки проходят дополнительную подготовку к конкурсу с с хореографами, дизайнерами, стилистами и режиссером. Последний этап пройдет в Москве и регионах в несколько подходов. Именно зрители выбирают финалисток конкурса. Проголосовать за наших можно на сайте missoffice.org. Голосование начнется сегодня, 20 сентября, и продлится до 10 октября.
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