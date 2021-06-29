В центре Екатеринбурга рецидивист чуть не изнасиловал 19-летнюю девушку

В Екатеринбурге рецидивист чуть не изнасиловал 19-летнюю девушку. Инцидент произошел на улице Малышева. Ей удалось вырваться из рук насильника, она пнула его ногой в самое уязвимое место - пах. Но мужчина вырвал из ее рук сумку с деньгами.

Одна из проходивших мимо женщин услышала крики и прибежала на помощь, а также вызвала полицию. Преступника задержали "по горячим следам". Им оказался 42-летний ранее судимый свердловчанин. Теперь следователи Кировского района завели на мужчину два уголовных дела по статье "Покушение на изнасилование" и "Грабеж".