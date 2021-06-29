В центре Екатеринбурга рецидивист чуть не изнасиловал 19-летнюю девушку

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Она вырвалась, но мужчина выхватил из ее рук сумку с деньгами.

В Екатеринбурге рецидивист чуть не изнасиловал 19-летнюю девушку. Инцидент произошел на улице Малышева. Ей удалось вырваться из рук насильника, она пнула его ногой в самое уязвимое место - пах. Но мужчина вырвал из ее рук сумку с деньгами.


Одна из проходивших мимо женщин услышала крики и прибежала на помощь, а также вызвала полицию. Преступника задержали "по горячим следам". Им оказался 42-летний ранее судимый свердловчанин. Теперь следователи Кировского района завели на мужчину два уголовных дела по статье "Покушение на изнасилование" и "Грабеж".

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В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщили НАШЕЙ в свердловском следственном комитете.

Силовики подозревают, что мужчина может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. Если вы узнали его по фотографии и стали его жертвой, обратитесь в следственный комитет по телефонам 356-42-01 и 375-25-25, или по линии "102".

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