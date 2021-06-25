Внимание! На Урале ищут особо опасного преступника

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Пока он не испортил жизнь другим потенциальным жертвам.

В Свердловской области ищут особо опасного преступника. Следователи и полиция уголовного розыска ОВД Березовского сегодня, 25 июня, объявили мужчину, что представлен на фото выше, в розыск. Нужна помощь каждого! Его приметы: плотного телосложения, рост 170 сантиметров, носит очки, может иметь слабое зрение. Из особых примет: хромает на правую ногу.


Жуткий инцидент, подробности которого из-за следствия НАШЕЙ и следователям раскрывать пока нельзя, произошел 15 июня. В тот день мужчина был одет в лёгкую кофту тёмно-зелёного цвета, тёмно-коричневый камуфляж, джинсы синего цвета с подтяжками чёрного цвета, с серыми большими полосками, а также в чёрные кроссовки. С собой имел небольшую сумку светло-коричневого цвета, надетую через плечо.

Фото:  

Как сообщил НАШЕЙ пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых, разыскиваемый имеет характерные татуировки: на груди «храм», на запястье правой руки – «дракон», на левом плече - «молодая девушка».


Всем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить, в том числе конфиденциально, информацию по телефонам: 8-950-202-24-92 (уголовный розыск), 8-961-574-44-84, 8-343-69-4-93-66 (следственный отдел СКР), а также по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области 8-343-358-71-61.

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