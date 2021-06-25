Внимание! На Урале ищут особо опасного преступника

В Свердловской области ищут особо опасного преступника. Следователи и полиция уголовного розыска ОВД Березовского сегодня, 25 июня, объявили мужчину, что представлен на фото выше, в розыск. Нужна помощь каждого! Его приметы: плотного телосложения, рост 170 сантиметров, носит очки, может иметь слабое зрение. Из особых примет: хромает на правую ногу.

Жуткий инцидент, подробности которого из-за следствия НАШЕЙ и следователям раскрывать пока нельзя, произошел 15 июня. В тот день мужчина был одет в лёгкую кофту тёмно-зелёного цвета, тёмно-коричневый камуфляж, джинсы синего цвета с подтяжками чёрного цвета, с серыми большими полосками, а также в чёрные кроссовки. С собой имел небольшую сумку светло-коричневого цвета, надетую через плечо.