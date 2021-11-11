В центре Екатеринбурге в лобовом ДТП пострадали два человека

Сегодня, 11 ноября, в центре Екатеринбурга столкнулись два автомобиля. Владелец иномарки Bentley при повороте налево не пропустил "ВАЗ-2114". ДТП произошло на перекрестке улиц Малышева - 8 Марта, машины врезались лоб в лоб.
Обоих водителей увозят с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга в областную клиническую больницу № 1.
сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Фото: Читатель НАШЕЙ
Как рассказал НАШЕЙ читатель Артем, машина скорой помощи стоит прямо на перекрестке. В пробке по улице 8 Марта стоит левый, средний и правый ряд. По данным "Яндекс. Карты" загруженность дорог оценивается в пять баллов.
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