Власти Екатеринбурга потратят 850 тысяч рублей на новую технику для уборки снега

Ежедневно на уборку улиц от снега выходит порядка 320 машин и 400 человек, но для полноценной работы требуется не менее 2000 -3000 средств специальной техники и дворников. Только тогда снег можно будет убрать за сутки и сразу во всех районах города.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!