Власти Екатеринбурга потратят 850 тысяч рублей на новую технику для уборки снега. Такие цифры сегодня, 22 декабря, озвучил вице-мэр Алексей Бубнов. Автопарк ДЭУ обновят к весне 2022 года: будет куплено 79 единиц техники. На данный момент Алексей Бубнов оценил качество уборки улиц на "удовлетворительно", отметив, что у него есть несколько замечаний.
Учитывая, что у нас снегопад закончился недавно, моя оценка состояния дорог удовлетворительная. Конечно, есть определенные замечания: где-то снег остался на радиусе, где-то накат все равно есть, где-то необходимо противогололедным материалом обработать… В принципе, учитывая количество осадков… Транспорт общественный ходит, затруднения у автомобилистов минимальные.
Ежедневно на уборку улиц от снега выходит порядка 320 машин и 400 человек, но для полноценной работы требуется не менее 2000 -3000 средств специальной техники и дворников. Только тогда снег можно будет убрать за сутки и сразу во всех районах города.
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