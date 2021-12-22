На трассе "Екатеринбург-Серов" из-за снега ограничили движение транспорта

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Теперь грузовикам проезд запрещен.

На трассе "Екатеринбург-Серов" из-за снега ограничили движение транспорта. Об этом НАШЕЙ сегодня, 22 декабря, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. На участке трассы от Невьянска до Верхнепышминского района временно будет ограничено движение грузовиков.

Крайне неблагоприятная дорожная ситуация наблюдается в настоящее время в обратном направлении автодороги «Екатеринбург-Серов». По причине обрушившегося на Средний Урал снегопада в данный момент наблюдается значительное затруднение движения транспорта в районе 315 километра Серовского тракта.

Уточнили НАШЕЙ в УГИБДД Свердловской области.

Наряды ГИБДД продолжают патрулировать трассы, где уже образовались многокилометровые пробки.


Госавтоинспекция советует автолюбителям снизить скорость при движении по мостам, путепроводам, эстакадам, где чаще всего образуется наледь. А также при проезде перекрестков, пешеходных переходов, остановок транспорта, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений.

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