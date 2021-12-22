На трассе "Екатеринбург-Серов" из-за снега ограничили движение транспорта. Об этом НАШЕЙ сегодня, 22 декабря, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. На участке трассы от Невьянска до Верхнепышминского района временно будет ограничено движение грузовиков.
Крайне неблагоприятная дорожная ситуация наблюдается в настоящее время в обратном направлении автодороги «Екатеринбург-Серов». По причине обрушившегося на Средний Урал снегопада в данный момент наблюдается значительное затруднение движения транспорта в районе 315 километра Серовского тракта.
Наряды ГИБДД продолжают патрулировать трассы, где уже образовались многокилометровые пробки.
Госавтоинспекция советует автолюбителям снизить скорость при движении по мостам, путепроводам, эстакадам, где чаще всего образуется наледь. А также при проезде перекрестков, пешеходных переходов, остановок транспорта, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений.
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