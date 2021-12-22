В Екатеринбурге выстроили автоелку из 120 машин: видео

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Это юбилейная, пятая автоелка в уральской столице.

Пятый год подряд автолюбители Екатеринбурга встречаются и создают автоелку. На этот раз в новогодней акции приняло участие сразу 120 машин, побив прошлогодний рекорд. Ее удалось построить за пять часов. Автоелку традиционно "зажгли" на площадке парковки гипермаркета "Лента". Посмотрите видео, снятое во время акции, это невероятно красиво!

Напомним, в прошлом году в акции принял участие 101 автолюбитель. Возникли непредвиденные обстоятельства: не все из организаторов решились принять участие в построении елки. Но вышло не менее красиво!

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