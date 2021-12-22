Пьяный водитель из Екатеринбурга устроил смертельное ДТП под Асбестом

На Урале пьяный 34-летний водитель Volkswagen Passat из Екатеринбурга устроил смертельное ДТП. Водитель иномарки, как пояснили НАШЕЙ в УГИБДД Свердловской области, выехал на встречную полосу и въехал в автомобиль LADA Kalina. Авария произошла возле города Асбест вчера, 21 декабря, около 19.30.

В результате ДТП погиб 29-летний житель Асбеста, водитель отечественного авто, его 48-летняя пассажирка потеряла память. Женщина была пристегнута ремнем безопасности, тем не менее, врачи диагностировали у нее перелом ребер.