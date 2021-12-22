Пьяный водитель из Екатеринбурга устроил смертельное ДТП под Асбестом

На Урале пьяный 34-летний водитель Volkswagen Passat из Екатеринбурга устроил смертельное ДТП. Водитель иномарки, как пояснили НАШЕЙ в УГИБДД Свердловской области, выехал на встречную полосу и въехал в автомобиль LADA Kalina. Авария произошла возле города Асбест вчера, 21 декабря, около 19.30.
В результате ДТП погиб 29-летний житель Асбеста, водитель отечественного авто, его 48-летняя пассажирка потеряла память. Женщина была пристегнута ремнем безопасности, тем не менее, врачи диагностировали у нее перелом ребер.
Водитель иномарки, проживает в Екатеринбурге, имеет стаж вождения 14 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Он осмотрен бригадой скорой помощи, травм в результате ДТП не получил.
Водитель Volkswagen Passat пояснил, что он приезжал в Асбест к знакомым, в коллективный сад. Там он выпил, а после отправился домой. После освидетельствования количество алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 1,026 мг/л. Расследование продолжается.
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