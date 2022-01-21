Звонок из Свердловского онкодиспансера спас жизнь уралочке Светлане. В марте 2020 года девушка прошла курс лечения по поводу новообразования спинки носа. Больше она о болезни не вспоминала. Но, к несчастью, случился рецидив, о котором врачи узнали уже во время повторного осмотра. На контрольный прием ее своевременно пригласили специалисты службы информационной поддержки пациентов.