"Взяли анализы – а там рецидив": звонок из онкодиспансера спас жизнь свердловчанке

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Девушка даже не подозревала, что рак вернулся в ее жизнь.

Звонок из Свердловского онкодиспансера спас жизнь уралочке Светлане. В марте 2020 года девушка прошла курс лечения по поводу новообразования спинки носа. Больше она о болезни не вспоминала. Но, к несчастью, случился рецидив, о котором врачи узнали уже во время повторного осмотра. На контрольный прием ее своевременно пригласили специалисты службы информационной поддержки пациентов.

Пришла к доктору со спокойной душой, взяли анализы – а там рецидив. Направили в Центр онкодерматологии, назначили лечение. Очень хорошо, что у нас в области появилась такая служба: вовремя напомнят о визите и помогут предотвратить самое страшное для нас пациентов – повторение заболевания.

Рассказала НАШЕЙ пациентка Светлана.

За полгода специалисты онкодиспансера нашли почти 5 тысяч пациентов, которые уже завершили лечение, но по разным причинам пропустили контрольные приемы. Службу информационной поддержи создали в августе, повторные анализы и осмотры врачей нацелены на исключение рецидивов онкологических заболеваний.

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