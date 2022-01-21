Звонок из Свердловского онкодиспансера спас жизнь уралочке Светлане. В марте 2020 года девушка прошла курс лечения по поводу новообразования спинки носа. Больше она о болезни не вспоминала. Но, к несчастью, случился рецидив, о котором врачи узнали уже во время повторного осмотра. На контрольный прием ее своевременно пригласили специалисты службы информационной поддержки пациентов.
Пришла к доктору со спокойной душой, взяли анализы – а там рецидив. Направили в Центр онкодерматологии, назначили лечение. Очень хорошо, что у нас в области появилась такая служба: вовремя напомнят о визите и помогут предотвратить самое страшное для нас пациентов – повторение заболевания.
За полгода специалисты онкодиспансера нашли почти 5 тысяч пациентов, которые уже завершили лечение, но по разным причинам пропустили контрольные приемы. Службу информационной поддержи создали в августе, повторные анализы и осмотры врачей нацелены на исключение рецидивов онкологических заболеваний.
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