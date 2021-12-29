Жители Екатеринбурга выбрали, как благоустроить улицу Вайнера

Жители Екатеринбурга выбрали концепцию развития улицы Вайнера. Итоги онлайн-голосования в мэрии подвели сегодня, 29 декабря. Всего приняло участие 1216 горожан, большинством голосов была выбрана концепция Открытого консорциума (ее выбрали 873 человека). Напомним, реконструкции подлежит отрезок улицы Вайнера от проспекта Ленина до Малышева.
В дальнейшем концепция Открытого консорциума будет принята Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга за основу при разработке проекта реконструкции улицы Вайнера.
Большинство из участников голосования отметили необходимость в озеленении улицы. Согласно проекту Открытого консорциума, улицу Вайнера разделят на функциональные зоны, а все здания будут оформлены в едином стиле (в том числе и в едином цветовом оформлении). Здесь появятся многофункциональные места для отдыха и площадки для ярмарок и фестивалей. На пересечении улиц Вайнера и Попова авторы предлагают выложить логотип Екатеринбурга, а у крупного торгового центра – историческую карту города.
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