Жители Екатеринбурга выбрали, как благоустроить улицу Вайнера

Большинство из участников голосования отметили необходимость в озеленении улицы. Согласно проекту Открытого консорциума, улицу Вайнера разделят на функциональные зоны, а все здания будут оформлены в едином стиле (в том числе и в едином цветовом оформлении). Здесь появятся многофункциональные места для отдыха и площадки для ярмарок и фестивалей. На пересечении улиц Вайнера и Попова авторы предлагают выложить логотип Екатеринбурга, а у крупного торгового центра – историческую карту города.

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