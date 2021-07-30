Афиша на выходные в Екатеринбурге: выставка растений и театральный фестиваль

Аэробика для мозга (16+)

Занятия направлены на профилактику деменции: это упражнения на память, мелкую моторику и воображение. Ждут не только пенсионеров, но и тех, кто хочет научить своих бабушек и дедушек чему-то новому. Ведет онлайн-лекцию психолог Юлия Родионова. 4 августа в 18.00, регистрация на сайте yeltsin.ru. Бесплатно!

Римская кухня (18+)

Учимся готовить итальянские закуски и коктейли, вителло тоннато из вырезки с муссом из тунца, ризотто с форелью и цитрусовый сорбет с лимончелло. Рецепты сможете забрать на память! Кулинарная академия «Это просто», ул. Московская, 66. Тел. 201-50-05. Билет: 2500-2700 руб.

Редкие растения (0+)

На выставке «Флоксы и Хосты» посмотрим на уникальные сорта цветов, пообщаемся с экспертами-агрономами и получим советы по выращиванию этих культур. Также можно сделать красивые фото с необычными букетами. Ботанический сад УрО РАН, 30 и 31 июля с 10.00 до 18.00, ул. 8 Марта, 202А. Тел. 210-29-58. Билет: 170-350 руб.