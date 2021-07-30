Афиша на выходные в Екатеринбурге: выставка растений и театральный фестиваль

Мастер-классы
- Аэробика для мозга (16+)
Занятия направлены на профилактику деменции: это упражнения на память, мелкую моторику и воображение. Ждут не только пенсионеров, но и тех, кто хочет научить своих бабушек и дедушек чему-то новому. Ведет онлайн-лекцию психолог Юлия Родионова. 4 августа в 18.00, регистрация на сайте yeltsin.ru. Бесплатно!
- Римская кухня (18+)
Учимся готовить итальянские закуски и коктейли, вителло тоннато из вырезки с муссом из тунца, ризотто с форелью и цитрусовый сорбет с лимончелло. Рецепты сможете забрать на память! Кулинарная академия «Это просто», ул. Московская, 66. Тел. 201-50-05. Билет: 2500-2700 руб.
- Редкие растения (0+)
На выставке «Флоксы и Хосты» посмотрим на уникальные сорта цветов, пообщаемся с экспертами-агрономами и получим советы по выращиванию этих культур. Также можно сделать красивые фото с необычными букетами. Ботанический сад УрО РАН, 30 и 31 июля с 10.00 до 18.00, ул. 8 Марта, 202А. Тел. 210-29-58. Билет: 170-350 руб.
Кино
- «Круиз по джунглям» (6+)
Исследовательница Лили отправляется в дикую Амазонку, чтобы найти исцеляющее чудо-дерево. Вместе с ней ее брат и капитан парохода Фрэнк. Ловушки, совсем не добрые звери и опасные растения, и даже сверхъестественные преграды не остановят их! Премьера 29 июля в Доме кино, ул. Луначарского, 137. Тел. 350-06-93.
- «Бука» (6+)
Дочь короля Варвара сбегает из дворца в лес на поиски прекрасного принца, где ее берет в плен чудовище Бука. Вот только хуже грозного Буки оказывается сама принцесса. Она наводит в лесу свои порядки. Премьера 5 августа, Дом кино, ул. Луначарского, 137. Тел. 350-06-93.
- «Основной инстинкт» (18+)
Показ популярного эротического триллера 1992 года. Детектив расследует убийство рок-звезды, главная подозреваемая – любовница музыканта. Подобное убийство она описала в своей книге. В главных ролях: Майкл Дуглас и Шэрон Стоун. Уточняйте в кинотеатрах города!
Детям
- «Вождь краснокожих» (6+)
Сказка по мотивам рассказа американского писателя О. Генри. Бандиты крадут маленького избалованного мальчика у богатых родителей, но быстро возвращают обратно. Театр «Тургеневъ» 31 июля и 1 августа в 12.00, пр. Ленина, 49. Тел. 8 (982) 755-22-42. Билет: 350 руб.
- «Фея на колесиках» (0+)
Фея попадает в страну детских фантазий, где за всем следит домовой Махоня. Он же пытается отучить свинью-копилку таскать чужие вещи. Но только фее удается помирить старых друзей. «Живой театр» 31 июля в 10.30 и 12.30, ул. Малышева, 58А. Тел. 207-63-13. Билет: от 500 руб.
- «Феерия» (0+)
Цирк Екатеринбурга представляет новое шоу с гимнастами, иллюзионистами, канадскими медведями, верблюдами, крокодилами и питоном! Обещают крутые лазерные спецэффекты. 31 июля в 16.00 и 1 августа в 13.00, ул. 8 Марта, 43. Тел. 251-41-41. Билет: 700-1800 руб.
Театр
- «#НочьУлицаФонарьТеатр» (16+)
В городе стартует новый театральны фестиваль. Впервые нам покажут моноспектакль «Пугачев» по мотивам одноименной поэмы Сергея Есенина, главную роль исполнит Валерий Прусаков. Литературный квартал, 3 и 4 августа в 18.00 и 20.00, ул. Пролетарская, 6. Регистрация на сайте ompural.ru или по тел. 371-96-03. Билет: 300 руб.
- «Не включай блондинку!» (18+)
В городской библиотеке назревает настоящая бойня: четыре сотрудницы воюют с новыми хозяевами здания. Больше всего их тревожит, что библиотеку могут снести ради бизнес-центра. «Коляда Театр» 2 августа в 19.00, пр. Ленина, 92. Тел. 359-80-22. Билет: 600-1000 руб.
- «Девушки в любви или иди ты ... Орфей» (18+)
Все молоденькие девушки мечтают о любви и замужестве. Но вот что делать, когда внимания со стороны мужчин становится слишком много? И сохранить себя в запутанных отношениях? Узнаем в Центре современной драматургии, 4 августа в 19.30, ул. Малышева, 145А Тел. 206-69-12. Билет: 500 руб.
Выставки
- «Деревянных дел мастер» (0+)
Резные работы Владимира Луговых посвящены народным сказкам и природе. Это не только фигурки, но и подсвечники и другие предметы быта, сделанные в уникальном стиле великого мастера художественных ремесел. Музейный центр «Гамаюн», с 23 июля по 7 ноября, ул. Гоголя, 20/5. Тел. 371-20-41. Билет: 50-120 руб.
- «Будущее всегда сейчас» (12+)
Произведения цифрового искусства и графики Леонида Середкина смогут удивить уральского зрителя. Ведь все его картины нарисованы на компьютере. Сам автор трактует свои произведения как «совокупность цитат» или аллюзию к другим шедеврам искусства. Библиотечный центр «Екатеринбург», до 31 августа, ул. Мамина-Сибиряка, 193. Тел. 261-62-96. Бесплатно!
- Уральские метеориты (6+)
Вы еще не ходили смотреть на небесные камни? Самое время! В геологическом музее УГГУ уверены, метеориты позволят ученым узнать о космосе еще немало вещей. И даже не потребуется дорогостоящих экспедиций. До 31 августа, ул. Куйбышева, 39. Тел. 257-22-85. Бесплатно!
- НАША памятка о том, какие COVID-ограничения действуют в музеях и на выставочных площадках в Екатеринбурге.
- Путин подарит молодежи деньги на посещение концертов, музеев и выставок. Программа называется "Пушкинская карта".
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- Уральские заключенные снова зачитали рэп. На этот раз - о любви (ВИДЕО).
- НАШЕ интервью с уральским food-блогером, который тоже попал на телевидение благодаря своим шуткам.
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