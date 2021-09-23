Алексей Вихарев нашел волонтеров для помощи врачам крупной больницы Екатеринбурга

Глава медицинской фракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев организовал волонтерскую помощь врачам подшефной больницы №23. Кроме того, фракция продолжает оказывать медикам материальную помощь. На данный момент в больнице работают три волонтера, они выполняют любые поручения врачей: разносят документы по кабинетам, направляют пациентов, разносят еду и даже моют полы, если это необходимо.

Кроме того, врачи и медсестры получают доплаты за работу в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса.