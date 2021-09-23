Алексей Вихарев нашел волонтеров для помощи врачам крупной больницы Екатеринбурга

Глава медицинской фракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев организовал волонтерскую помощь врачам подшефной больницы №23. Кроме того, фракция продолжает оказывать медикам материальную помощь. На данный момент в больнице работают три волонтера, они выполняют любые поручения врачей: разносят документы по кабинетам, направляют пациентов, разносят еду и даже моют полы, если это необходимо.
Кроме того, врачи и медсестры получают доплаты за работу в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса.
В период пандемии у медиков запредельная нагрузка. Чтобы немного им помочь, с разрешения руководства медучреждения нашел добровольцев. Врачи и медсестры сильно выручают, в вечернее время после основной работы выезжают в мобильные пункты вакцинации. Где за несколько часов успевают поставить прививки очень многим жителям района. Благодарю медиков за их труд. Медицинская фракция и дальше будет поддерживать больницы Екатеринбурга.
- Не забывайте, что кроме коронавируса существует еще и грипп. Сезон простуд, ОРВИ и этого вируса уже стартовал, заболеваемость в Екатеринбурге бьет все рекорды.
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