Движение по одной из улиц Екатеринбурга закроют на месяц

В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Профсоюзной из-за очередного ремонта. С 8 сентября по 1 октября от здания на Профсоюзной, 59 до Альпинистов, 27 дорога будет полностью перекрыта.
На данном участке будут проводиться работы по реконструкции тепловой сети. Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
Рассказали НАШЕЙ в мэрии.
По окончанию работ энергетики должны будут вновь благоустроить данный участок улицы.
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