С 2 августа в Екатеринбурге пустят еще одну электричку до Кольцово

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Рассказываем, сколько будет стоить доехать до аэропорта без пробок и показываем расписание поездов.

Свердловская магистраль со 2 августа пустит дополнительную электричку из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово. Теперь ежедневно по этому направлению будут ездить четыре электрички. Об этом Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона попросили сами горожане, ведь из-за ремонта моста на Россельбане огромные пробки. Недавно строители и вовсе перекрыли три полосы путепровода.


Закончить ремонт горе-моста должны к 1 сентября, а дополнительные электрички будут работать вплоть до 30 сентября. Публикуем расписание поездов:

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Железнодорожный маршрут позволяет гражданам своевременно добираться до "воздушной гавани", минуя автомобильные заторы, что особенно актуально на фоне масштабного ремонта путепровода по улице Луганской в Екатеринбурге. Стоимость проезда по маршруту на обычной электричке и рельсовых автобусах – 64 рубля, на "Ласточке"– 130 рублей.

Рассказали НАШЕЙ в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Электричка будет останавливаться на станциях Первомайская, Шарташ, Компрессорный завод, Кольцово. Горожан будет возить рельсовый автобус РА-3 "Орлан" и РА-2 "Ласточка".

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