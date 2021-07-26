Кольцовский тракт встал в пробку из-за дорожных рабочих

С самого утра на Кольцовском тракте стоят машины. А все из-за рабочих, которые перекрыли три полосы спецтехникой. Водителям приходится тесниться в оставшиеся две полосы. Люди не могли доехать до работы и застряли в пробке на час - два, которая растянулась аж на четыре километра.

По мнению водителей, строители могли спокойно перекрыть дорогу вчера, когда она была пустой. Некоторые попытались объехать рабочих, съехав с трассы, тогда один из КАМАЗов перекопал обочину в нескольких местах.