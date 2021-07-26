Кольцовский тракт встал в пробку из-за дорожных рабочих

С самого утра на Кольцовском тракте стоят машины. А все из-за рабочих, которые перекрыли три полосы спецтехникой. Водителям приходится тесниться в оставшиеся две полосы. Люди не могли доехать до работы и застряли в пробке на час - два, которая растянулась аж на четыре километра.
По мнению водителей, строители могли спокойно перекрыть дорогу вчера, когда она была пустой. Некоторые попытались объехать рабочих, съехав с трассы, тогда один из КАМАЗов перекопал обочину в нескольких местах.
Перекрыли сразу три полосы, все стоит! Кто-то пытался даже по обочине проехать. Минут 30 в дороге потеряли, это кошмар какой-то. Вчера не могли что ли этим заняться?
После множества жалоб на пробки было принято решение проводить ремонтные работы круглосуточно. Евгений Куйвашев обещал провести беседу с застройщиком "УралДорТехнологии". Но пока что водителям придется терпеть и стоять в пробках еще до 1 сентября. Мост на пересечении Луганской - Объездной не ремонтировали больше 20 лет.
Огромные пробки будут в месте развязки и вечером! Выбирайте пути объезда!
Автор: Александра Ларионова.
- Тем временем прокуратура предлагает объезжать пробку в сторону Россельбана на электричках.
- В Екатеринбурге на три дня закроют трамвайное движение. И автомобильное, на одном из перекрестков будут ремонтировать дорожные пути.
- А пока по улицам Екатеринбурга катается разукрашенный троллейбус! (ФОТО)
- Водители, осторожно! ЕКАД частично перекроют на три месяца.
- Отвечаем на все вопросы о строительстве развязки у "Калины".
- Обо всех изменениях в нумерации общественного транспорта, продлении маршрутов можно узнать в НАШЕЙ заметке. Сохраняйте в закладки!
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев