Кольцовский тракт встал в пробку из-за дорожных рабочих

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48781

Строители будто намеренно не пускали водителей объехать пробку.

С самого утра на Кольцовском тракте стоят машины. А все из-за рабочих, которые перекрыли три полосы спецтехникой. Водителям приходится тесниться в оставшиеся две полосы. Люди не могли доехать до работы и застряли в пробке на час - два, которая растянулась аж на четыре километра.


По мнению водителей, строители могли спокойно перекрыть дорогу вчера, когда она была пустой. Некоторые попытались объехать рабочих, съехав с трассы, тогда один из КАМАЗов перекопал обочину в нескольких местах.

Перекрыли сразу три полосы, все стоит! Кто-то пытался даже по обочине проехать. Минут 30 в дороге потеряли, это кошмар какой-то. Вчера не могли что ли этим заняться?

Рассказала читательница НАШЕЙ, которая тоже стояла в пробке.

После множества жалоб на пробки было принято решение проводить ремонтные работы круглосуточно. Евгений Куйвашев обещал провести беседу с застройщиком "УралДорТехнологии". Но пока что водителям придется терпеть и стоять в пробках еще до 1 сентября. Мост на пересечении Луганской - Объездной не ремонтировали больше 20 лет.


Огромные пробки будут в месте развязки и вечером! Выбирайте пути объезда!


Автор: Александра Ларионова.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48781

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined