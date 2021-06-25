Екатеринбург во тьме - в центре города пропало электричество: видео

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В некоторых помещениях сработала пожарная тревога.

Сегодня, 25 июня около 16 часов в центре Екатеринбурга резко пропало электричество. Перестали работать светофоры, свет пропал в зданиях и даже торговом центре "Гринвич", в "Ельцин-Центре", "Пассаже". от Площади 1905 года и дальше по Московской - не горело ничего. В некоторых помещениях сработала пожарная тревога.

Но вскоре электричество вернулось, компания "Россети Урал" перевела город на резервное электроснабжение.

Сегодня из-за повреждения кабельной линии 110 кВ произошло частичное нарушение электроснабжения центральной части Екатеринбурга. В частности, инцидент затронул квадрат улиц Челюскинцев -Малышева - Карла Либкнехта - Репина.

Сообщили в электросетевой компании.

Энергетики ищут, где произошла поломка, осматривают оборудование и разбираются, из-за чего город вдруг остался без света. Сейчас все дома обеспечены электричеством в полном объеме.

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