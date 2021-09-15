Екатеринбургские родители школьников готовятся к пикету

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Они выступают против внедрения цифрового обучения.

В Екатеринбурге родители школьников собираются провести акцию протеста из-за недовольства цифровым обучением.

— Мы — родители школьников и союз родителей «Вместе» — организовали согласованный пикет, чтобы донести до людей о вреде обучения в новом цифровом формате. Наши дети не получают знаний, они лишь тыкают пальцами по экрану и ставят галочки. Мы против такого обучения, — цитирует местную жительницу Ura.Ru.

Женщина отметила, что у новых цифровых платформ нет доказанной эффективности.

— Всё это носит экспериментальный характер. Мы не хотим, чтобы над детьми экспериментировали. У книг есть доказанная эффективность. Мы - за классический формат образования, даже если будут какие-то цифровые внедрения, то только с согласия родителей и в минимальном количестве, — подчеркнула свердловчанка.

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