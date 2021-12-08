Екатеринбурженку признали невиновной в контрабанде наркотиков за покупку лекарства

С жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой сняли обвинения в контрабанде наркотиков. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила в Facebook ее адвокат Ирина Ручко. Напомним, девушка заказала в Интернете антидепрессанты из Польши. Инцидент произошел в апреле 2019 года, на почте девушку задержали таможенники. Препарат назывался Elontril, он не зарегистрирован в России (но и не запрещен). Девушке грозило 20 лет тюрьмы.
Прекратить уголовное преследование по уголовному делу гражданки Беляевой Дарьи Дмитриевны в связи с непричастностью к совершению преступлений...Признать право на реабилитацию и разъяснить ей порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием... Продолжить уголовное преследование в отношении неизвестного лица по факту совершения контрабанды наркотических средств.
Адвокату не удалось доказать, что препарат не является наркотиком, зато девушку признали невиновной, а также - невменяемой, поскольку во время расследования у нее было психическое расстройство. Для лечения которого она и пыталась приобрести препарат . Девушке и ее адвокату пришлось судиться 1 год и 9 месяцев.
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