Екатеринбурженку признали невиновной в контрабанде наркотиков за покупку лекарства

С жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой сняли обвинения в контрабанде наркотиков. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила в Facebook ее адвокат Ирина Ручко. Напомним, девушка заказала в Интернете антидепрессанты из Польши. Инцидент произошел в апреле 2019 года, на почте девушку задержали таможенники. Препарат назывался Elontril, он не зарегистрирован в России (но и не запрещен). Девушке грозило 20 лет тюрьмы.