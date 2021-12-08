Екатеринбурженку признали невиновной в контрабанде наркотиков за покупку лекарства

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50047

Однако расследование дела вовсе не прекратили.

С жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой сняли обвинения в контрабанде наркотиков. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила в Facebook ее адвокат Ирина Ручко. Напомним, девушка заказала в Интернете антидепрессанты из Польши. Инцидент произошел в апреле 2019 года, на почте девушку задержали таможенники. Препарат назывался Elontril, он не зарегистрирован в России (но и не запрещен). Девушке грозило 20 лет тюрьмы.

Прекратить уголовное преследование по уголовному делу гражданки Беляевой Дарьи Дмитриевны в связи с непричастностью к совершению преступлений...Признать право на реабилитацию и разъяснить ей порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием... Продолжить уголовное преследование в отношении неизвестного лица по факту совершения контрабанды наркотических средств.

Указано в постановлении Прокуратуры.

Адвокату не удалось доказать, что препарат не является наркотиком, зато девушку признали невиновной, а также - невменяемой, поскольку во время расследования у нее было психическое расстройство. Для лечения которого она и пыталась приобрести препарат . Девушке и ее адвокату пришлось судиться 1 год и 9 месяцев.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50047

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined