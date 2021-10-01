Сам проект предложил нам сделать интересную коллаборацию. Я давно наблюдал за Леоном, а он за мной. Очень сложно было готовиться, так как между нами расстояние 2500 километров. Но в проекте нового формата очень интересно было поучаствовать, это единственный эффективный способ заявить о себе в нашей стране. Я баттловый танцор и это моя стихия. Так что я чувствовал себя как рыба в воде.