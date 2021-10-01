Екатеринбуржец стал участником шоу "Новые танцы"

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Его выступление мы увидим на ТНТ уже 2 октября.

Житель Екатеринбурга Константин Попов поборется за приз на шоу "Новые танцы" на ТНТ. Юноша занимается танцами уже 13 лет и состоит в творческом коллективе "#сдвигпофазе_тг". Но в этот раз он выступит в паре с партнером из Краснодара, дуэт они назвали "Кокос и Леон". Парни зажгут в своем любимом стиле электро, который был очень популярен в 2009 году.

Сам проект предложил нам сделать интересную коллаборацию. Я давно наблюдал за Леоном, а он за мной. Очень сложно было готовиться, так как между нами расстояние 2500 километров. Но в проекте нового формата очень интересно было поучаствовать, это единственный эффективный способ заявить о себе в нашей стране. Я баттловый танцор и это моя стихия. Так что я чувствовал себя как рыба в воде.

Рассказал НАШЕЙ Константин Попов.

Новый выпуск шоу, где покажут танец екатеринбуржца выйдет в эфир 2 октября в 21.00 на телеканале ТНТ. В отличии от всех сезонов "Танцев", кроме самих выступлений расскажут и личные истории участников. Судьями в этом выпуске станут Мигель, Юлия Ахметова и Гарик Рудник.

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