Екатеринбуржцы назвали страны с самыми ужасными турами

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В лидерах антирейтинга Греция и Турция.

Екатеринбуржцы назвали страны с самыми ужасными турами, которые туроператоры предоставили им вместо отмененных из-за пандемии COVID-19. Все чаще горожанам приходится идти в суд. Предложенные туры оказались худшего качества: операторы сократили срок пребывания за границей или предоставили уральцам более дешевые отели.

Если говорить о снижении качества тура, то я бы выделила здесь Грецию. Как объясняли нам туроператоры, в начале года изменилась полетная программа и это привело к снижению дней отдыха. Были вопросы по турам в Турцию. Некоторые отели просто не открылись после пандемии и туроператоры не смогли туда отправить туристов. Альтернатива не всегда была достойна и не всегда нравилась потребителям.

Пояснила НАШЕЙ директор Екатеринбургского центра защиты потребителей Янина Голубева.

Предоставленные туры заметно отличались по качеству услуг, в центре защиты прав потребителей этой связывают с уходом с рынка двух крупных туристических посредников, среди которых в том числе и туроператор Mouzenidis Travel. При этом, сроки возмещения компенсаций за отмененные туры планируют перенести еще на год.

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