Екатеринбуржцы назвали страны с самыми ужасными турами

Если говорить о снижении качества тура, то я бы выделила здесь Грецию. Как объясняли нам туроператоры, в начале года изменилась полетная программа и это привело к снижению дней отдыха. Были вопросы по турам в Турцию. Некоторые отели просто не открылись после пандемии и туроператоры не смогли туда отправить туристов. Альтернатива не всегда была достойна и не всегда нравилась потребителям.