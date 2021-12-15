На Новогодние каникулы екатеринбуржцы смогут улететь в 79 стран

Сегодня, 15 декабря, в Кольцово рассказали о том, куда жители Екатеринбурга смогут улететь на время длинных январских каникулы. Так, уральцам будут доступны 79 направлений полетов из Екатеринбурга. Традиционно популярностью пользуются российские туристические направления в Калининград, Нижний Новгород и Казань. Любителем активного отдыха в горах будут доступны рейсы в Сочи, на горнолыжный курорт Шерегеш, в Новокузнецк и Минеральные Воды. Для тех, кто предпочитает окунуться в историю, представлены международные направления полетов в Будапешт, Стамбул. Дюссельдорф. К морю можно будет улететь в Доминикану, ОАЭ, Египет, Турцию и на Кипр. Среди популярных курортов доступны Дубай, Шарджу, Хургаду, Анталья и Шарм-эль-Шейх.

Отдельно отмечена программа в страны СНГ, куда будут доступны 16 направлений полетов, среди которых Ереван, Баку и Минск. Новинкой сезона станет рейс в Нур-Султан.

Цены на различные поездки варьируются. Так, в среднем слетать на неделю в Калининград на двоих обойдется в 70 тысяч рублей, а двухдневный тур в Сочи обойдется даже дороже - порядка 60 тысяч рублей (с проживанием в отеле). Цена на туры в Египет на двоих начинается от 90 тысяч рублей, слетать в ОАЭ на 10 дней обойдется почти что в 180 тысяч рублей, почти по той же цене и Кипр - 170 тысяч рулей за тур на семь дней, в Турцию - около 140 тысяч рублей на двоих за шесть дней. Конечно, можно удешевить путешествие, брать проживание в отеле без питания или отказаться от поездок по различным культурными достопримечательностям.

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