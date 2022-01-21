Есть все четыре вакцины! В центре Екатеринбурга пройдет выездная вакцинация от COVID-19

В центре Екатеринбурга пройдет выездная вакцинация от COVID-19. Акция начнется завтра, 22 января с 13.00 до 17.00 на площади Труда у памятника Татищеву и де Геннину. В наличии у медиков имеются все четыре вакцины от коронавируса:

"Гам-Ковид-Вак" (или "Спутник V"), "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "КовиВак".

Возле пункта вакцинации будет организован надувной модуль, где можно будет спокойно заполнить необходимые для вакцинации документы. А недалеко от станции метро 1905 года, у памятника Ленину, в историческом сквере и на Октябрьской площади волонтеры-медики СОМК проконсультируют всех желающих по вопросам вакцинопрофилактики и раздадут памятные буклеты.

Предварительная запись на вакцинацию не требуется. Для удобства рекомендуем заранее заполнить анкету о состоянии своего здоровья и наличии хронических заболеваний (скачать ее можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/yuVB/PY7oRZ1QK). Не забывайте взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!