Есть все четыре вакцины! В центре Екатеринбурга пройдет выездная вакцинация от COVID-19

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Предварительная запись не требуется.

В центре Екатеринбурга пройдет выездная вакцинация от COVID-19. Акция начнется завтра, 22 января с 13.00 до 17.00 на площади Труда у памятника Татищеву и де Геннину. В наличии у медиков имеются все четыре вакцины от коронавируса:

  1. "Гам-Ковид-Вак" (или "Спутник V"),
  2. "Спутник Лайт",
  3. "ЭпиВакКорона",
  4. "КовиВак".

Возле пункта вакцинации будет организован надувной модуль, где можно будет спокойно заполнить необходимые для вакцинации документы. А недалеко от станции метро 1905 года, у памятника Ленину, в историческом сквере и на Октябрьской площади волонтеры-медики СОМК проконсультируют всех желающих по вопросам вакцинопрофилактики и раздадут памятные буклеты.


Предварительная запись на вакцинацию не требуется. Для удобства рекомендуем заранее заполнить анкету о состоянии своего здоровья и наличии хронических заболеваний (скачать ее можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/yuVB/PY7oRZ1QK). Не забывайте взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

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