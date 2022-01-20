В Свердловской области выявили 13 заболевших омикрон-штаммом коронавируса

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Почти половина из них не завозные.

В Свердловской области выявили уже 13 заболевших омикрон-штаммов коронавируса: 7 из них привезли уральцы из отпуска в Доминиканской республике, ОАЭ, Египте, Турции и Казахстане. Еще 6 заболевших за рубеж не выезжали и с приехавшими из-за рубежа не контактировали. Об этом НАШЕЙ сегодня, 20 января, рассказали в Роспотребнадзоре.

По каждому случаю проводится эпидрасследование. Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно, у трех человек результат вновь был «положительным». Семь заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 5 человек были привиты отечественной вакциной, 2 человека – зарубежными, один человек был привит только первым компонентом вакцины. Кроме того, установлен и обследован круг контактных лиц: у 2 контактных выявлена РНК вируса, материал направлен на секвенирование.

Пояснили в Роспотребнадзоре.

Все заболевшие отправлены на госпитализацию, трех человек пришлось положить в больницу принудительно через иски в суд. Мониторинг за циркуляцией штаммов коронавируса продолжается. Особые тесты сдают уральцы, прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с ними, а также заболевшие коронавирусом повторно, привитые, дети, особенно - с нетипичным течением болезни.

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