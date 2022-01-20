В Свердловской области выявили 13 заболевших омикрон-штаммом коронавируса

По каждому случаю проводится эпидрасследование. Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно, у трех человек результат вновь был «положительным». Семь заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 5 человек были привиты отечественной вакциной, 2 человека – зарубежными, один человек был привит только первым компонентом вакцины. Кроме того, установлен и обследован круг контактных лиц: у 2 контактных выявлена РНК вируса, материал направлен на секвенирование.