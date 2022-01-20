Свердловские власти пригрозили закрыть торговые центры из-за COVID-19

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50418

Если те не будут соблюдать антиковидные меры.

Свердловские власти пригрозили закрыть торговые центры из-за COVID-19. Об этом сегодня, 20 января, завил вице-губернатор Павел Креков. Он также объяснил, зачем были введены новые меры против распространения коронавирусной инфекции. Так, с февраля бригады скорой помощи получат экспресс-тесты на коронавирус и наборы лекарств, которые сразу же будут выдаваться пациентам. За самими пациентами в большинстве случаев поликлиники будут наблюдать дистанционно. Увеличится и количество тестирований на коронавирус.

Хочу предупредить торговые центры. Если мы будем выявлять случаи нарушения масочного режима и они будут носить системный характер, мы будем вынуждены ограничивать его работу. И делать так, чтобы люди туда не имели возможности пройти, потому что там не обеспечивается санитарный режим.

Заявил Павел Креков.

Сегодня на территории региона практически 600 тысяч доз вакцин, вчера в Свердловскую область поступило еще 6 тысяч доз вакцины "Кови-вак". При этом в регионе привито уже почти 50% студентов, вакцинация для которых стала обязательной.

Речь идет о театрально-концертных мероприятиях, о том, что должно сейчас отсутствовать, это разного рода дискотеки, это связано с ночными клубами, с павильонами, где нет возможности рассадить людей в четком порядке. Рестораны будут работать только в режиме питания, а другие театрально-концертные мероприятия будут проходить в специализированных зданиях, когда зрители сидят при 75% наполняемости зала с определенным расстоянием друг от друга, соблюдая масочный режим. Концерты рок-музыки, дискотечной музыки, когда люди активно передвигаются по помещениям, как правило это проходит в специализированных клубах, эти вещи мы вынуждены ограничить.

Добавил Павел Креков.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50418

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined