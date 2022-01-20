Свердловские власти пригрозили закрыть торговые центры из-за COVID-19. Об этом сегодня, 20 января, завил вице-губернатор Павел Креков. Он также объяснил, зачем были введены новые меры против распространения коронавирусной инфекции. Так, с февраля бригады скорой помощи получат экспресс-тесты на коронавирус и наборы лекарств, которые сразу же будут выдаваться пациентам. За самими пациентами в большинстве случаев поликлиники будут наблюдать дистанционно. Увеличится и количество тестирований на коронавирус.
Хочу предупредить торговые центры. Если мы будем выявлять случаи нарушения масочного режима и они будут носить системный характер, мы будем вынуждены ограничивать его работу. И делать так, чтобы люди туда не имели возможности пройти, потому что там не обеспечивается санитарный режим.
Сегодня на территории региона практически 600 тысяч доз вакцин, вчера в Свердловскую область поступило еще 6 тысяч доз вакцины "Кови-вак". При этом в регионе привито уже почти 50% студентов, вакцинация для которых стала обязательной.
Речь идет о театрально-концертных мероприятиях, о том, что должно сейчас отсутствовать, это разного рода дискотеки, это связано с ночными клубами, с павильонами, где нет возможности рассадить людей в четком порядке. Рестораны будут работать только в режиме питания, а другие театрально-концертные мероприятия будут проходить в специализированных зданиях, когда зрители сидят при 75% наполняемости зала с определенным расстоянием друг от друга, соблюдая масочный режим. Концерты рок-музыки, дискотечной музыки, когда люди активно передвигаются по помещениям, как правило это проходит в специализированных клубах, эти вещи мы вынуждены ограничить.
- Главный санитарный врач Свердловской области назвал три особенности омикрон-штамма коронавируса.
- Вскоре россиянам будут выдавать QR-коды по наличию антител в организме. Это касается и тех, кто привился иностранной вакциной.
- Родителей школьников уже начали опрашивать на предмет согласия на COVID-вакцинацию.
- Обязательную вакцинацию расширили и на студентов.
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