Свердловские власти пригрозили закрыть торговые центры из-за COVID-19

Речь идет о театрально-концертных мероприятиях, о том, что должно сейчас отсутствовать, это разного рода дискотеки, это связано с ночными клубами, с павильонами, где нет возможности рассадить людей в четком порядке. Рестораны будут работать только в режиме питания, а другие театрально-концертные мероприятия будут проходить в специализированных зданиях, когда зрители сидят при 75% наполняемости зала с определенным расстоянием друг от друга, соблюдая масочный режим. Концерты рок-музыки, дискотечной музыки, когда люди активно передвигаются по помещениям, как правило это проходит в специализированных клубах, эти вещи мы вынуждены ограничить.