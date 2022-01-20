В Свердловскую область поступит первая партия детской вакцины от коронавируса

На сегодняшней день нам поступила информация о прибытии первой партии детской вакцины на территорию нашего региона. У нас уже достаточное количество желающих на это количество вакцины. Постепенно партии будут увеличиваться. Вскоре мы начнем сбор согласий на вакцинацию, дети с 15 лет могут принимать самостоятельное решение. Вакцинация будет только добровольной. Эта вакцина прошла удлиненный срок проверки, никаких отклонений в здоровье после использования этой вакцины зафиксировано не было. У нас достаточно много заявлений от медицинских учреждений и родителей, которые бы хотели своих детей хочет привить.