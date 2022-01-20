В Свердловскую область поступит первая партия детской вакцины от коронавируса

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Прививочная компания скоро начнется.

В Свердловскую область поступит первая партия детской вакцины от коронавируса. Около 2400 доз вакцины "Спутник М" поступит в регион в ближайшие выходные, заявил сегодня, 20 января, вице-губернатор Павел Креков. По его словам, уже есть большое желающее родителей привить своих детей. Всего, например, в Екатеринбурге около 60 тысяч подростков, но привить их всех в планах властей нет. Вакцинация не будет носить обязательный характер.

На сегодняшней день нам поступила информация о прибытии первой партии детской вакцины на территорию нашего региона. У нас уже достаточное количество желающих на это количество вакцины. Постепенно партии будут увеличиваться. Вскоре мы начнем сбор согласий на вакцинацию, дети с 15 лет могут принимать самостоятельное решение. Вакцинация будет только добровольной. Эта вакцина прошла удлиненный срок проверки, никаких отклонений в здоровье после использования этой вакцины зафиксировано не было. У нас достаточно много заявлений от медицинских учреждений и родителей, которые бы хотели своих детей хочет привить.

Рассказал Павел Креков.

Детская вакцинация сперва начнется в крупных городах региона: это Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский. Напомним, вакцину "Спутник M" включили в национальный календарь прививок, прививать этой вакциной планируется подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Так, вакцинация в Екатеринбурге будет проходить прямо в школах, как и вакцинация от сезонного гриппа. Детская вакцина "Спутник M" -аналогична вакцине "Спутник V", с разницей лишь в том, что для подростков препарат "разбавили" в пять раз. Иммунолог объяснил, почему прививать детей - необходимо.

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