Свердловская полиция вновь поделилась с НАШЕЙ шокирующей статистикой. За первые семь месяцев 2021 года мошенники похитили у уральцев больше 400 млн рублей или 5,5 млн долларов. Количество преступлений бьет все рекорды.
Это действительно какой - то кошмар! Жадность и наглость мошенников не знает пределов. Им без разницы, кого грабить – малоимущих пенсионеров, несовершеннолетних или людей любых других возрастных групп. Чтобы прекратить данный беспредел обнаглевших жуликов, не требуется создавать специальное дорогостоящее войско. Необходимо всего лишь раз и навсегда запомнить всем элементарное правило. Если вам позвонили и представились работниками правоохранительных, банковских или любых других учреждений, спокойно положите трубку и перепроверьте, кто звонил из структуры, представитель которой назойливо убеждал в необходимости выполнения срочных финансовых операций. Все! Сразу же станет понятна личность «доброжелателя».
Чтобы в очередной раз напомнить населению "правила общения" с мошенниками, а именно - как не попасться на их уловки, в эфире "Патрульного участка" на телеканалах ОТВ, ОТР, РИМ ТВ и "Реальный Тагил" выступил главный борец с аферистами начальник отдела УУР ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздыня. Не пожалейте пятнадцати минут своего времени, послушайте советы специалиста. Передача доступна для просмотра по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=id9MMZdIwgU&t=194s.
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