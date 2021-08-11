Это действительно какой - то кошмар! Жадность и наглость мошенников не знает пределов. Им без разницы, кого грабить – малоимущих пенсионеров, несовершеннолетних или людей любых других возрастных групп. Чтобы прекратить данный беспредел обнаглевших жуликов, не требуется создавать специальное дорогостоящее войско. Необходимо всего лишь раз и навсегда запомнить всем элементарное правило. Если вам позвонили и представились работниками правоохранительных, банковских или любых других учреждений, спокойно положите трубку и перепроверьте, кто звонил из структуры, представитель которой назойливо убеждал в необходимости выполнения срочных финансовых операций. Все! Сразу же станет понятна личность «доброжелателя».