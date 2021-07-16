ТОП-5 товаров и услуг, на которые чаще всего жалуются жители Екатеринбурга

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Традиционно в лидерах поддельные магазины в соцсетях.

Сегодня, 16 июля, директор Центра защиты потребителей Екатеринбурга Янина Голубева рассказала НАШЕЙ, на какие товары и услуги горожане жалуются чаще всего. Статистика за последние полгода сильно поменялась. Всего с января по июль 2021 года обработали две тысячи жалоб. Жалуются на качество товаров - 30%, а на качество услуг - 60% (а раньше было 50% на 50%).

  1. 30% жалоб на качество сложной техники и сотовые телефоны.
  2. Жалобы на интернет-мошенников.
  3. 17 % - услуги ЖКХ.
  4. 15% жалуются на одежду и обувь.
  5. 10% - туристические услуги.
  6. 7% - навязанные юридические услуги.
  7. Чуть меньше обращений связаны с нарушениями сроков передачи и качества мебели.

Появились такие жалобы, которых раньше не было и которые настораживают. УК отключают от коммунальных услуг, от водоснабжения. Происходит это в те сроки, в какие отключение не должно производиться, например уже на четвертый день после просрочки оплаты. Мы усматриваем некий шантаж потребителя управляющими компаниями, и возможно, нам придется обращаться в правоохранительные органы.

Рассказала НАШЕЙ Янина Голубева.

Особое место в статистике занимают туристические услуги. Ведь именно сейчас настала пора, когда уральцам должны компенсировать отмененные в пандемию туры. Но вот туроператоры меняют условия соглашений, сроки путешествий, и качество отдыха (например, вместо пятизвездочного отеля заселяют в двухзвездочный).

У нас есть очень печальные истории, когда туриста ссадили с самолета перед вылетом. Двух пенсионеров не пустили на рейс в Германию, ссылаясь на то , что " у нас же пандемия".

Добавила директор Центра защиты прав потребителей.

А самые сложные дела связаны с интернет-мошенничеством. Такие люди создают в сети однодневные страницы, собирают покупателей и удаляют всю информацию. Поэтому узнавать все о продавце необходимо заранее, до перевода денег. Далее следуют лжеоконщики, продавцы БАДов и другие люди, продающие дорогой и ненужный товар.


Центр защиты прав потребителей принимает помогает жителям города БЕСПЛАТНО. Обращение можно отправить на электронный адрес potrebitel_ekb@mail.ru. Или позвонить по горячей линии с 9.00 до 16.00 по тел. 371-53-48 и 354-55-82.

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