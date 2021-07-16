ТОП-5 товаров и услуг, на которые чаще всего жалуются жители Екатеринбурга

А самые сложные дела связаны с интернет-мошенничеством. Такие люди создают в сети однодневные страницы, собирают покупателей и удаляют всю информацию. Поэтому узнавать все о продавце необходимо заранее, до перевода денег. Далее следуют лжеоконщики, продавцы БАДов и другие люди, продающие дорогой и ненужный товар.

Центр защиты прав потребителей принимает помогает жителям города БЕСПЛАТНО. Обращение можно отправить на электронный адрес potrebitel_ekb@mail.ru. Или позвонить по горячей линии с 9.00 до 16.00 по тел. 371-53-48 и 354-55-82.

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