Отдыхаем в эпоху COVID: на что посмотреть в Самарской области?

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Скоро регион подготовит особые предложения для свердловчан.

Пока границы то открываются, то закрываются, провести отпуск можно и в России. Например, в Самарской области. Этот регион активно сотрудничает со Свердловской областью и готовит для уральцев особое предложение. Сейчас делегация из Самары находится в Екатеринбурге. А в середине сентября будет и ответный визит свердловчан на Волгу.


И плюсов такого туризма: в регионе практически нет COVID-ограничений, а большая часть сотрудников в сфере культуры, туризма и общепита будут привиты. Об этом НАШЕЙ рассказал замминистра и руководитель департамента туризма Минкультуры Самарской области Артур Абдрашитов.

На сегодняшний момент специальных режимов по въезду в область нет, туристам не нужно сдавать ПЦР тесты, демонстрировать QR коды по вакцинации. Мало того, дли них них будут открыты исключительно те объекты ,которые получат паспорт вакцинации, означающий, что не менее 60% персонала прошли вакцинацию. Наши объекты проходят такую процедуру уже сейчас и с 1 сентября будут открыты исключительно те объекты, которые прошли эту процедуры.

Пояснил Артур Абдрашитов

В Самаре активно развиваются креативные кластеры (подобно нашему проекту "Лето на заводе" в Сысерти. Предлагаются экологические, культурно-познавательные, лечебно-оздоровительные туры и даже производственные. Так, можно будет посетить завод "Автоваз", а именно подразделение "Лады спорт" и посмотреть на гоночные автомобили. Экскурсии запустят уже в конце июля. А также прийти на экскурсию на Жигулевский пивоваренный завод. В программе туров участвуют 86 промышленных организаций. Стандартный тур занимает около четырех дней.


Между тем, Свердловская область находится на 7 месте по количеству прибывающих в Самарскую область туристов.

Свердловская область является донором туристического потока в Самарскую область. В 2020 туристической поток составил 1,3млн человек, более 47 тысяч – поток из Свердловской области. Это чуть больше 3%. Благодаря удобной логистике мы можем надеется, что Свердловская область скоро войдет пятерку лидеров туристического потока. Мы ожидаем цифру в полтора миллиона туристов, мы к ней стремимся.

Добавил Артур Абдрашитов

А еще свердловчан ждет фестиваль ретротехники и более 200 уникальных машин ,фестиваль "Классика на Волге" и несколько программ детского туризма. Это проект "Вагон знаний", где школьники путешествуют и учатся одновременно. Параллельно со знакомством достопримечательностей проходят уроки истории времен ВОВ, срезы по известным писателям ( в том числе Алексеем Толстым), истории и развития купечества. И другие интересные мастер-классы.

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