Отдыхаем в эпоху COVID: на что посмотреть в Самарской области?

Пока границы то открываются, то закрываются, провести отпуск можно и в России. Например, в Самарской области. Этот регион активно сотрудничает со Свердловской областью и готовит для уральцев особое предложение. Сейчас делегация из Самары находится в Екатеринбурге. А в середине сентября будет и ответный визит свердловчан на Волгу.

И плюсов такого туризма: в регионе практически нет COVID-ограничений, а большая часть сотрудников в сфере культуры, туризма и общепита будут привиты. Об этом НАШЕЙ рассказал замминистра и руководитель департамента туризма Минкультуры Самарской области Артур Абдрашитов.