В Екатеринбурге осудят главу банды телефонных мошенников, сообщили сегодня, 19 июля, НАШЕЙ в свердловской прокуратуре. В июне 2020 года 36-летний мужчина начал грабить банковские счета людей. Он создал преступную группу, члены которой притворялись сотрудниками банка. По звонку, они просили людей передать им сведения своих карт, чтобы отменить выдуманную операцию по списанию денег.
А на эти деньги покупали дорогую технику фирмы Apple в онлайн-магазинах.
Обвиняемый являлся активным участником преступной группы. Его роль заключалась в координации курьеров по получению электронной техники в пунктах выдачи интернет-магазинов, доставке данной техники в комиссионный магазин для реализации и перечислению полученных денежных средств на расчетные счета обвиняемого и организатора преступной группы.
Под руководством обвиняемого курьеры получали электронную технику в пунктах выдачи интернет-магазинов и сбывали ее комиссионках, а деньги переводили обвиняемому. Банда орудовала в Екатеринбурге до октября 2020 года. Причем пострадали не только уральцы, но и жители Московской, Калужской, Курганской и Тюменских областей.
В общем счете мошенник похитил больше 433 тысяч рублей. Уголовное дело по статье "Кража, совершенная организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета" направили в суд для рассмотрения.
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