В Екатеринбурге осудят главу банды телефонных мошенников, сообщили сегодня, 19 июля, НАШЕЙ в свердловской прокуратуре. В июне 2020 года 36-летний мужчина начал грабить банковские счета людей. Он создал преступную группу, члены которой притворялись сотрудниками банка. По звонку, они просили людей передать им сведения своих карт, чтобы отменить выдуманную операцию по списанию денег.

А на эти деньги покупали дорогую технику фирмы Apple в онлайн-магазинах.